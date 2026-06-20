Una operación conjunta entre autoridades colombianas y europeas terminó con la captura de un hombre señalado de desempeñar un papel clave en las rutas internacionales del narcotráfico hacia Europa y Medio Oriente.

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Se trata de alias ‘El Sueco’, ciudadano requerido por la justicia de Suecia mediante una Notificación Roja de Interpol, quien era buscado en más de 190 países por cargos relacionados con contrabando agravado de narcóticos.

Según informó la Policía Nacional, la captura fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Dirección de Inteligencia Policial y Europol, en medio de una investigación que seguía sus movimientos dentro de redes criminales dedicadas al tráfico internacional de cocaína.

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Lo acusan de conectar cargamentos entre Colombia, Europa y Emiratos Árabes

Las autoridades sostienen que alias ‘El Sueco’ no era un simple intermediario dentro de estas estructuras, sino un presunto coordinador de operaciones logísticas y financieras para el envío de estupefacientes desde Suramérica hacia distintos mercados internacionales.

Las investigaciones apuntan a que participaba en la planificación de rutas, aseguramiento de cargamentos y articulación de recursos ilícitos que permitían el movimiento de droga hacia Europa y los Emiratos Árabes Unidos.

Su nombre había adquirido relevancia para los organismos de seguridad europeos debido a la capacidad que tendría para conectar organizaciones criminales de diferentes países.

Método para ocultar cocaína llamó la atención de investigadores

Uno de los aspectos que más despertó interés entre los investigadores fue la modalidad que, presuntamente, utilizaba para intentar evadir los controles internacionales.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, alias ‘El Sueco’ recurría a sofisticados sistemas de ocultamiento, entre ellos la contaminación de productos cosméticos con cocaína, aprovechando rutas aéreas y marítimas para movilizar los cargamentos.

Las autoridades consideran que estas estrategias le permitieron operar durante años dentro de circuitos criminales transnacionales.

Lo relacionan con poderosas mafias internacionales

Otro de los elementos que aparecen en el expediente es su supuesto vínculo con organizaciones de alto alcance criminal que operan en Europa.

La Policía señaló que existen indicios sobre presuntas conexiones con estructuras como la ‘Mocro Maffia’ y el denominado ‘Cartel de los Balcanes’, grupos señalados por las autoridades internacionales de participar en importantes flujos de narcotráfico hacia el continente europeo.

Precisamente por esas conexiones y por el alcance de las operaciones que se le atribuyen, alias ‘El Sueco’ era considerado un objetivo prioritario para las autoridades suecas.

Tras su captura, avanzan los procedimientos judiciales correspondientes mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de las redes con las que habría operado.

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