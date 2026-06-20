La seguridad en el Meta volvió a encender las alarmas en la recta final hacia la segunda vuelta presidencial. A menos de un día de las votaciones, la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano elevó un llamado a las autoridades nacionales para reforzar la presencia institucional en el departamento, al considerar que varios hechos recientes reflejan un escenario que requiere atención inmediata.

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La preocupación de la mandataria surge en medio de reportes sobre presiones en algunas zonas rurales, disputas territoriales y episodios violentos que han marcado los últimos meses en distintas regiones del Meta. Entre los casos más recientes aparece la situación denunciada por el alcalde de Mesetas, quien habría sido víctima de un presunto intento de secuestro y cuya situación actualmente es objeto de verificación por parte de las autoridades.

Preocupación en Meta por actos violentos antes de elecciones

Para Cortés, lo ocurrido en ese municipio no puede verse como un episodio aislado. Según explicó, se suma a una cadena de situaciones que han provocado inquietud en el departamento, entre ellas el asesinato del exalcalde de Cubarral y las alertas relacionadas con posibles acciones de grupos armados ilegales en algunas comunidades.

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Mientras avanza la preparación de la jornada electoral, la Gobernación ha intensificado las reuniones de seguimiento con organismos de seguridad, autoridades electorales y entidades de control. Durante los últimos días, la mandataria recorrió varios municipios considerados prioritarios para evaluar directamente las condiciones de orden público y revisar los planes de prevención.

Medidas de seguridad urgentes en Meta

Además, continúa activo el Puesto de Mando Unificado departamental, desde donde se coordinan acciones con Ejército, Policía, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Registraduría y demás instituciones encargadas de acompañar el proceso electoral.

La gobernadora aseguró que el departamento cuenta con un trabajo articulado para afrontar las elecciones, aunque insistió en que los riesgos detectados obligan a mantener la atención de las autoridades nacionales más allá de la jornada de votación.

“Hoy necesitamos toda la capacidad institucional del Estado para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros líderes y a nuestra democracia”, afirmó la mandataria, quien también pidió acompañamiento permanente de organismos de observación y control.

El llamado ocurre en un momento clave para el departamento, donde las autoridades buscan garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin restricciones ni amenazas, mientras continúa el monitoreo de los diferentes focos de riesgo identificados en el territorio.

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