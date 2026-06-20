Iván Cepeda aseguró que respetará los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio, incluso si estos no le favorecen. En una entrevista con El Espectador, el candidato del Pacto Histórico enfatizó que su compromiso es con la democracia y descartó cualquier posibilidad de desconocer el veredicto de las urnas por razones políticas o personales.

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“No, yo lo he dicho, yo soy un demócrata, no voy a negar de una manera arbitraria o caprichosa, si pierdo o si no es el resultado que queremos, el resultado electoral”, afirmó Cepeda al ser consultado sobre la posibilidad de aceptar una eventual derrota en la segunda vuelta presidencial.

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No obstante, el aspirante presidencial explicó que sí habrá una revisión detallada del proceso electoral utilizando los mecanismos que contempla la legislación colombiana. Según indicó, cualquier inquietud sobre los resultados deberá tramitarse a través de las herramientas de control, vigilancia y escrutinio previstas por las autoridades electorales.

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“El resultado tendrá un examen con los mecanismos que prevé el propio sistema electoral”, señaló. Cepeda recordó que existen testigos electorales, abogados, procesos de escrutinio y procedimientos de impugnación para verificar la transparencia de la jornada democrática y resolver cualquier controversia que pueda surgir.

El candidato también reiteró que la decisión del Pacto Histórico y de la denominada Alianza por la Vida es participar plenamente dentro de las reglas democráticas. Aseguró que su campaña mantiene la convicción de alcanzar la victoria en las urnas, aunque insistió en la importancia de preservar la calma durante todo el proceso.

Finalmente, Cepeda hizo un llamado a sus simpatizantes y a los ciudadanos en general para que vivan la jornada electoral con serenidad. “Tenemos la convicción de que vamos a ganar, de que resultaremos vencedores el próximo 21 de junio, pero también llamamos a todo el país a asumir con tranquilidad y el mejor ánimo festivo este proceso electoral”, concluyó.

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