Yeferson Cossio consiguió respuesta de Iván Cepeda y la invitación que le había hecho públicamente para conversar en un ‘streaming’ ya tiene luz verde. En plena recta final de la campaña presidencial, el candidato confirmó que participará en una transmisión en vivo con el creador de contenido.

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La noticia se conoció después de que Cossio publicara un video en sus redes sociales ofreciendo sus plataformas para que el aspirante expusiera sus propuestas ante millones de seguidores. El influenciador incluso se mostró dispuesto a desplazarse al país de inmediato para concretar el encuentro antes de la jornada electoral.

“Le hice la invitación al candidato Cepeda para que hagamos un video, un stream juntos. Si algo yo cojo el primer vuelo a Colombia y lo hacemos mañana, antes de elecciones”, expresó Cossio, dejando claro su interés en abrir un espacio de conversación sobre la coyuntura política.

La respuesta del candidato no tardó en llegar. Cepeda publicó otro video en el que aceptó formalmente la propuesta y agradeció la oportunidad de dialogar con la audiencia que sigue al creador digital. “Hola, Jefferson. He recibido tu amable invitación y agradezco la posibilidad de tener un diálogo. Así que nos veremos pronto y espero que sea de mucha utilidad para quienes nos puedan ver y seguir a través de tus muy concurridas redes sociales”, afirmó.

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#POLÍTICA | El candidato presidencial Iván Cepeda (@IvanCepedaCast) aceptó la invitación del influencer Yeferson Cossio (@YefersonCossio) para realizar un streaming previo a las elecciones. El creador de contenido anunció que tomará “el primer vuelo a Colombia para concretar el… pic.twitter.com/JkhcB6AgMv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 19, 2026

La invitación surgió luego de que Cossio compartiera una reflexión sobre la importancia de participar en las elecciones presidenciales. En ese mensaje, el influenciador invitó a los ciudadanos a informarse sobre las propuestas de los candidatos y acudir a las urnas durante la segunda vuelta.

“Hay una segunda vuelta, de hecho ya es este fin de semana, y la verdadera pelea es esa. La idea es que voten y lo hagan de manera muy inteligente”, señaló Cossio. Sus palabras se difundieron ampliamente en redes sociales y abrieron paso a la propuesta de conversar directamente con uno de los aspirantes a la Casa de Nariño.

Durante esa misma intervención, el creador de contenido habló sobre el escenario electoral que enfrenta el país y los dos proyectos políticos que disputan la Presidencia. “Gústeles o no les guste, nos definimos en Cepeda, extrema izquierda, Abelardo, extrema derecha. Gústeles o no les guste, uno de ellos dos va a ser nuestro presidente”, manifestó.

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