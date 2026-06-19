Y así lo dejó ratificado este viernes en entrevista con Blu Radio, cuando reconoció que votará por Iván Cepeda, algo que dejó sorprendidos a sus seguidores que, en buena parte, la destacaban como una congresista coherente.

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De hecho, Jennifer Pedraza ganó mucho protagonismo en su rol como representante gracias a las críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, una administración que ella, literalmente, no toleraba. Por eso, llama la atención que ahora esté apoyando el continuismo de esta misma administración.

“Voy a votar por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Y eso sí que él (Cepeda) sepa y también sepa Aída Quilcué que esta va a seguir siendo una curul que haga control político”, explicó Jennifer Pedraza en Blu Radio.

Con unos argumentos similares a los de Claudia López, la congresista reconoció que no le gusta el proyecto de Cepeda, pero tampoco el de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, se inclina más por el primero.

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Pedraza ha criticado fuertemente al candidato De la Espriella y lo ha señalado de ser una “amenaza”. “Las cosas que yo más amo están en riesgo con esa candidatura”, sentenció Pedraza.

(Vea también: Electores premiaron con escaño en Senado a quien dejó expuesta a favorecida de Petro)

Sergio Fajardo no escogió candidato para segunda vuelta

Aunque es de la misma corriente de Pedraza, Sergio Fajardo prefirió no dar un nombre ni pedirles a sus electores que voten en segunda vuelta por Iván Cepeda.

Por el contrario, decidió publicar una carta en la que, prácticamente, les pide que voten por quien consideren, pero que tengan en cuenta algunas consideraciones que lo han movido a él y a su campaña en los últimos días.

“Este domingo llegamos a las urnas con una Colombia llena de miedos y rabias, dividida hasta lo más profundo. Gane quien gane, no sabemos cómo vamos a amanecer el lunes 22 de junio”, escribió Fajardo.

Esta es la carta completa:

Este domingo llegamos a las urnas con una Colombia llena de miedos y rabias, dividida

hasta lo más profundo. Gane quien gane, no sabemos cómo vamos a amanecer el lunes

22 de junio. pic.twitter.com/BcOLEMmv6a — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 19, 2026

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