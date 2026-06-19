A pocos días de la segunda vuelta presidencial, una de las preguntas más frecuentes entre los colombianos es cuántos votos necesitan Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda para convertirse en el próximo presidente de la República. La respuesta es clara: no existe una cifra fija.

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En Colombia, la segunda vuelta funciona bajo una regla muy simple. Ya no se exige obtener el 50 % más uno de los votos, como ocurre para ganar en primera vuelta. En esta instancia solo participan los dos candidatos más votados y resulta elegido quien consiga más votos que su rival, sin importar el porcentaje.

Un ejemplo ayuda a entenderlo. Si el día de la elección votan 20 millones de colombianos y De la Espriella obtiene 10,2 millones de votos mientras Cepeda alcanza 9,8 millones —como sucedió en la primera vuelta—, el ganador será De la Espriella, aunque ninguno haya superado un umbral específico. Lo mismo ocurriría si Cepeda obtiene un voto más que su contendor: esa mínima diferencia sería suficiente para llegar a la Presidencia.

En la primera vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado del país y consiguió una ventaja importante sobre Iván Cepeda, quien ocupó el segundo lugar y aseguró su paso al balotaje. Sin embargo, esos resultados no garantizan el desenlace de la elección definitiva.

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De hecho, la historia electoral colombiana ha demostrado que la segunda vuelta suele cambiar el panorama. Los votos obtenidos por los candidatos eliminados quedan nuevamente en disputa y cada campaña intenta convencer a esos electores de respaldar su proyecto político.

Por esa razón, durante las últimas semanas ambos aspirantes han intensificado sus actividades proselitistas. De la Espriella ha buscado consolidar el respaldo de los sectores de derecha, además de sumar adhesiones de dirigentes políticos que participaron en la primera vuelta, como sucedió con Paloma Valencia y otros precandidatos.

Por su parte, Cepeda ha concentrado esfuerzos en reunir a los partidos y movimientos de izquierda, además de acercarse a sectores alternativos y ciudadanos que respaldaron otras candidaturas para ampliar su base electoral, como lo hizo Claudia López.

Las campañas también han dedicado buena parte de sus esfuerzos a conquistar a quienes no participaron en la primera vuelta. En Colombia, la abstención suele representar un porcentaje considerable del censo electoral, por lo que movilizar nuevos votantes puede ser determinante.

En otras palabras, ni Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda tienen asegurada la victoria por el resultado obtenido en la primera vuelta. El próximo presidente será simplemente quien logre reunir más votos el día de la elección, aunque la diferencia sea de apenas un sufragio.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: