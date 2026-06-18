El expresidente Juan Manuel Santos ya habría dejado ver por quién se inclinaría a dar su voto en segunda vuelta presidencial que definirá al próximo mandatario de Colombia.

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De acuerdo con Juan Camilo Merlano, Santos se encuentra en Washington participando en una serie de reuniones organizadas por la Fundación Rockefeller. Durante su visita a Estados Unidos, el exmandatario también habría asistido a un encuentro privado en The Dialogue junto con exembajadores y antiguos funcionarios del gobierno estadounidense.

Frase de Juan Manuel Santos que habría delatado su voto por Cepeda

De acuerdo con el periodista, durante la reunión varios asistentes le preguntaron en repetidas ocasiones por quién votaría en la segunda vuelta presidencial. Aunque Santos respondió que había hecho una promesa de no intervenir en política electoral, dejó una frase que llamó la atención de los presentes.

“Yo sí estoy interesado en defender mi legado, yo voy a votar por quién defienda el proceso de paz”, habría dicho el expresidente.

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La declaración rápidamente despertó interpretaciones entre quienes participaron en el encuentro. Según Merlano, varios asistentes consideraron que el mensaje era un guiño evidente a la candidatura de Iván Cepeda, quien ha manifestado en diferentes ocasiones su respaldo al acuerdo de paz firmado durante el gobierno Santos.

Hasta el momento, el expresidente no ha emitido un pronunciamiento público para confirmar o desmentir la versión divulgada por el periodista.

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