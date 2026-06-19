Por: El Colombiano

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A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la cantante paisa Karol G utilizó sus redes sociales para invitar a los ciudadanos a participar en las elecciones del próximo 21 de junio, cuando el país elegirá al presidente para el periodo 2026-2030.

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A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, la artista hizo un llamado a ejercer el derecho al voto y destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la democracia.

“Este 21 de junio los colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto“, expresó la cantante, quien además advirtió sobre las consecuencias de la abstención electoral. “¿Qué pasa si no participamos? Alguien más termina decidiendo por nosotros”, señaló.

La intérprete de éxitos como ‘TQG’, ‘Provenza’ y ‘Si antes te hubiera conocido’ aprovechó su amplio número de seguidores para promover una participación consciente e informada en la jornada electoral, sin manifestar apoyo por alguno de los candidatos en contienda.

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En sus mensajes, Karol G insistió en que la democracia va más allá de expresar opiniones y requiere la participación activa de los ciudadanos. “La democracia no se construye solo con opiniones, se construye también con participación“, afirmó.

La artista también invitó a los votantes a reflexionar sobre la trascendencia de las decisiones que se toman en las urnas. “Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años, así que tómate tu decisión muy en serio“, escribió.

Finalmente, hizo un llamado al respeto por las diferentes posturas políticas y a la convivencia democrática. “Vota con información, con libertad, vota con conciencia. Algo muy importante: respeta la opinión del otro. Al final todos queremos una Colombia mejor”, concluyó.

La publicación de Karol G se suma a las voces de diferentes personalidades del entretenimiento, el deporte y la cultura que han promovido la participación ciudadana de cara a una de las jornadas electorales más importantes del país en los últimos años.

Colombia celebrará este domingo 21 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que los ciudadanos elegirán al mandatario que gobernará el país durante el periodo 2026-2030. La contienda enfrenta al abogado Abelardo de la Espriella y al senador Iván Cepeda, quienes representan proyectos políticos opuestos en temas como seguridad, economía, salud y relaciones internacionales.

Más de 40 millones de colombianos están habilitados para votar en una jornada que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años. En medio de la expectativa por los resultados, distintas personalidades de la vida pública han aprovechado sus plataformas para promover la participación ciudadana y llamar a ejercer el derecho al voto de manera libre e informada.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: