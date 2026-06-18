Aunque la relación entre Greeicy Rendón y Mike Bahía continúa siendo una de las más sólidas y admiradas de la farándula colombiana, recientemente una broma de la cantante provocó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

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Todo comenzó cuando Greeicy participó en un reto en medio de una entrevista con el creador de contenido español Andoni Valgardi, que consistía en construir una historia ficticia capaz de convencer al público.

Como parte de la dinámica, la cantante apareció llorando mientras relataba una supuesta ruptura con Bahía y mencionaba a ‘Tini’ dentro de un supuesto triángulo amoroso.

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La interpretación fue tan convincente que el video se viralizó en plataformas como TikTok, Instagram y X. Posteriormente, en una conversación con Valgardi, la artista explicó cómo nació la idea del contenido y confirmó que todo había sido un ejercicio de actuación que terminó superando sus expectativas por el alcance que alcanzó en redes sociales.

¿Quién es ‘Tini’, mencionada por Greeicy como supuesta rival de Mike Bahía?

Precisamente, la mención de ‘Tini’ llevó a muchas personas a preguntarse quién es la artista argentina. Su nombre real es Martina Stoessel y es una cantante, actriz y compositora que se ha consolidado como una de las figuras más importantes del pop latino.

La argentina alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel protagónico en la serie juvenil ‘Violetta’, producción que impulsó su carrera artística. Más adelante dio el salto definitivo a la música con éxitos como ‘Miénteme’, ‘Cupido’ y ‘La Triple T’, canciones que la posicionaron entre las artistas más escuchadas de la región.

Además de su trayectoria profesional, la artista también ocupa titulares por aspectos de su vida personal. Uno de los episodios más comentados fue su relación con el futbolista argentino Rodrigo de Paul, que durante varios años estuvo bajo el seguimiento de la prensa de entretenimiento en distintos países de Latinoamérica.

Mientras tanto, Greeicy y Mike Bahía continúan mostrando la estabilidad de una relación que comenzó en 2012 y que hoy también incluye a su hijo Kai. Lo que nació como un reto de actuación terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que llevó a miles de internautas a descubrir o recordar quién es ‘Tini’

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