El papá de la cantante Greeicy Rendón, Luis Alberto Rendón, volvió a estar en el ojo del huracán luego de que la Fiscalía General de la Nación radicara el escrito de acusación en su contra por su presunta participación en hechos ocurridos el 8 de mayo de 2023. Según el proceso judicial, Rendón es señalado de haber “secuestrado y torturado” a dos trabajadores de una finca familiar ubicada en Rionegro, Antioquia.

(Vea también: El peligroso exparamilitar que aparece envuelto en caso del papá de Greeicy Rendón)

La noticia ha causado gran atención, no solo por la implicación del padre de la artista, sino también porque el documento al que tuvo acceso la Revista Semana sugiere que Lucy Ceballos, madre de Greeicy, presuntamente también habría estado presente durante los hechos.

La presunta participación de Lucy Ceballos, mamá de Greeicy Rendón

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Fiscalía, la mamá de la cantante habría sabido de lo que ocurría en la finca y habría participado de manera indirecta en las intimidaciones a las víctimas.

“Las víctimas aseguraron que ella sabía lo que estaba pasando en la finca y hasta les hizo una advertencia para que revelaran dónde estaban los elementos hurtados de una caja fuerte”, indicó Semana.

Uno de los testimonios citados señala que Lucy presionaba a los trabajadores para que hablaran sobre los objetos robados: “Afirma también el entrevistado que la esposa de Alberto le decía que le dijera lo que supiera, que si decía la verdad ya paraban ahí o que si no, esto se iba para largo. A su vez, el nieto no decía nada, solo estaba ahí viendo y escuchando”, se lee en el escrito de acusación.

Detalles de los hechos

El documento judicial describe con detalle la dinámica de los hechos. Las víctimas fueron llevadas a la cocina de la casa por los escoltas de la familia, donde los esperaban Luis Alberto Rendón y Lucy Ceballos, junto a un menor de edad, el nieto de la familia. Allí los trabajadores fueron golpeados, atados y asfixiados mientras rogaban por su vida.

El escrito también menciona que dos escoltas, identificados como Ariel y Kevin, participaron en las agresiones. Posteriormente, los gritos de las víctimas alertaron a los vigilantes del conjunto residencial, quienes llamaron a la Policía y lograron la captura de los escoltas.

Por el momento, Luis Alberto Rendón ha sido imputado por los delitos de secuestro y tortura, mientras que la Fiscalía no ha confirmado si se vinculará formalmente a Lucy Ceballos al proceso penal. Sin embargo, las víctimas han solicitado que se investigue su presunta participación.

El caso ha provocado gran repercusión en medios y redes sociales, principalmente por la implicación de figuras públicas y el contexto familiar de los hechos. La Fiscalía continúa con la recolección de testimonios y pruebas para determinar responsabilidades.

El impacto mediático del caso

El proceso judicial no solo afecta la reputación de Luis Alberto Rendón, sino que también ha puesto bajo la lupa a la familia de Greeicy Rendón, causando especulación y debate público sobre la participación de los miembros de la familia en los hechos. Los detalles expuestos en el documento, como la presencia del nieto y la interacción directa de Lucy Ceballos con las víctimas, refuerzan la complejidad del caso y su atención mediática.

La investigación continúa abierta, y se espera que en los próximos días la Fiscalía entregue nuevas precisiones sobre la imputación y posibles vinculaciones adicionales en este proceso.

