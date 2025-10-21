Este martes 21 de octubre, el equipo jurídico de Luis Alberto Rendón, padre de la artista caleña Greeicy Rendón, se pronunció públicamente ante el escándalo judicial que lo tiene en el centro de la atención mediática.

A través de un comunicado, la defensa rompió el silencio y pidió a la opinión pública manejar el caso con responsabilidad, recordando que su cliente goza del principio constitucional de presunción de inocencia.

En el documento, el equipo jurídico Destreza Legal, que representa al padre de la cantante, manifestó su “absoluta convicción” sobre la inocencia de Rendón y aseguró que colaborarán plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.

“Como defensa de Luis Alberto Rendón es nuestro deber recordar que él, al igual que cualquier ciudadano, está cobijado por el amparo fundamental de ser tratado como inocente”, dice el texto. “Los hechos imputados son, en este momento, parte de una investigación formal y no constituyen una verdad judicial”.

Según el comunicado, la defensa ha mantenido desde el inicio del proceso una actitud de respeto y colaboración con la justicia, insistiendo en que confían en que el proceso permitirá llegar a la verdad.

“Creemos plenamente en que, una vez se presenten y evalúen todas las evidencias, el proceso culminará con el esclarecimiento total de la verdad y la consecuente materialización de justicia”, agregaron desde el equipo de defensa.

¿Cuál es el escándalo que involucra al papá de Greeicy Rendón?

Todo se remonta a eventos ocurridos en mayo de 2023 en una finca familiar ubicada en el sector de Llanogrande, en el departamento de Antioquia. Según la Fiscalía General de la Nación, Rendón habría estado involucrado en un presunto secuestro y tortura de dos trabajadores, a quienes acusaba de haber robado más de 1.000 millones de pesos (aproximadamente 250.000 dólares estadounidenses al cambio actual) de la propiedad.

Las víctimas, cuyas identidades se mantienen bajo reserva por motivos de seguridad, declararon ante las autoridades que fueron retenidas contra su voluntad y sometidas a agresiones físicas, incluyendo golpes y amenazas, supuestamente ordenadas por Rendón para obtener información sobre el robo.

La captura de Rendón se produjo el pasado 14 de octubre, en un operativo coordinado por la Fiscalía en Medellín. Durante la audiencia de imputación, se le formularon cargos por secuestro simple y tortura agravada, delitos que podrían acarrear penas significativas si se demuestra su culpabilidad.

El juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento domiciliario, es decir, casa por cárcel, considerando factores como la edad del imputado (quien ronda los 60 años) y su estado de salud, pero rechazando la solicitud de libertad plena presentada por la defensa.

Hasta el momento, no se han presentado pruebas concluyentes en audiencia pública, y el proceso se encuentra en la fase de investigación formal, donde tanto la Fiscalía como la defensa recopilan evidencias.

De acuerdo con detalles revelados por la Fiscalía, el incidente habría escalado cuando Rendón, al descubrir el supuesto hurto, decidió tomar justicia por mano propia en lugar de reportarlo inmediatamente a las autoridades.

Las víctimas narraron episodios de terror, incluyendo encierro en una habitación y torturas físicas para forzar confesiones. Sin embargo, la defensa argumenta que estas acusaciones son infundadas y que, una vez evaluadas todas las pruebas, se demostrará la inocencia de su cliente.

