La Fiscalía reveló que existieron presiones “desde Bogotá” para evitar una investigación completa en el caso de Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, acusado de secuestro y tortura de dos trabajadores en la finca de su hija y Mike Bahía, en Llanogrande, Antioquia, detalla Cambio.

Sigue a PULZO en Discover

Según la fiscal del caso, la Policía actuó irregularmente, no inspeccionó el lugar ni recolectó pruebas clave, como armas y celulares, presuntamente por tratarse de la propiedad de dos artistas reconocidos.

Los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2023, cuando Rendón habría entregado a los obreros Elder y Francisco a cinco hombres vestidos de negro, quienes los golpearon y torturaron para que confesaran el supuesto robo de una caja fuerte con más de mil millones de pesos.

Las víctimas relataron episodios de extrema violencia: golpes con martillos, asfixia con mangueras y amenazas de muerte, añade ese medio.

Lee También

La fiscal sostuvo que el ataque fue premeditado, pues la familia no denunció el hurto inmediatamente, sino que esperó hasta el lunes siguiente para castigar a los trabajadores.

“Tenían que haber denunciado el mismo sábado que se perdió la caja fuerte, no esperar al lunes que llegan los trabajadores para torturarlos […] como en una película de acción, pudo ser una tentativa de homicidio”, dijo la fiscal en palabras citadas por ese portal.

Aunque Rendón se declaró inocente, un juez le dictó prisión domiciliaria mientras avanza el proceso. Pese a las denuncias de irregularidades policiales, no existe una investigación formal sobre esas presuntas presiones.

Greeicy Rendón habló tras acusaciones contra su padre

La cantante colombiana Greeicy Rendón publicó un video en Instagram dedicado a su padre, Luis Alberto Rendón, actualmente vinculado a un proceso judicial por los delitos de secuestro y tortura.

Aunque la artista no mencionó directamente el caso, expresó un mensaje de apoyo y gratitud hacia su familia, resaltando los valores que le inculcaron, como la honestidad, el trabajo y la justicia.

En el video, acompañado de imágenes de su padre, Greeicy escribió: “Y aunque sufra el corazón, siempre con la frente en alto, porque la conciencia nos enseñó que si está limpia, bien se descansa”.

También manifestó que su familia le enseñó a actuar correctamente y con amor hacia los demás, asegurando sentir admiración y respeto por ellos.

Su publicación generó múltiples mensajes de apoyo de figuras del entretenimiento como Maleja Restrepo, Juliana y Mike Bahía, su pareja, quien comentó: “Te admiro cada día más, amor de mi vida”.

El mensaje fue interpretado como una defensa emocional de su padre, quien enfrenta cargos por presuntamente haber ordenado la retención y tortura de dos trabajadores de su finca en Rionegro, Antioquia, en 2023, tras un robo millonario. Luis Alberto Rendón se declaró inocente y afirma que todo ocurrió por “actitudes sospechosas” de los empleados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.