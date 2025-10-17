Los hechos están relacionados con un millonario robo ocurrido en mayo de 2023 en la finca de su hija en Rionegro, Antioquia.

Según la Fiscalía, Rendón no denunció el hurto ante las autoridades, sino que presuntamente contrató a cinco personas para retener y agredir a dos trabajadores señalados como sospechosos del robo de una caja fuerte que contenía cerca de $1.000 millones en efectivo y joyas. Rendón explicó que una empleada descubrió desorden en la habitación principal y alertó a Greeicy, quien revisó las cámaras de seguridad.

En los videos, el padre de la artista afirmó haber notado comportamientos sospechosos de los trabajadores Elder Ruiz y Francisco Lenis, como salir con un bolso negro y dejar su ropa de trabajo.

Sin embargo, ambos denunciaron haber sido golpeados brutalmente, uno con la cacha de un revólver y otro asfixiado con una manguera, según consta en sus testimonios.

Rendón negó los cargos y fue enviado a prisión domiciliaria mientras continúa el proceso. El caso ha generado amplia atención pública, especialmente tras las declaraciones de Greeicy, quien expresó su profundo dolor por la situación familiar.

Vigilante habla de armas pesadas usadas en casa de Greeicy Rendón

Edwin, el primer vigilante que oyó gritos en la casa, habló en la audiencia de imputación de los hechos.

“Salió una persona con un arma en la mano. Fui a la garita y llamé al supervisor. El supervisor llegó con la Policía. […] Era un fusil de asalto de esos modernos que son pequeños. Con una cacha gruesa”, detalló.

Francisco, uno de los hombres retenidos, también habló de los hechos ocurridos en Antioquia. “Con un revolver me restregaban los dientes. Me decían que si no cantaba que me atuviera a las consecuencias. Me golpearon con la cacha del revolver, me dieron en la cabeza y me cogieron 7 puntos”, sentenció.

