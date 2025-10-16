En las últimas horas, Semana reveló la primera imagen de Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, luego de que fuera capturado por las autoridades en un operativo adelantado en Cali.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Greeicy habló de situación de su papá con emotivo video: “Es imposible que no duela el alma”)

De acuerdo con la información conocida por el medio, Rendón fue detenido hace una semana en un puesto de control de la Policía, donde los uniformados detectaron que tenía una orden de captura vigente por los delitos de secuestro y tortura.

Qué pasó con el papá de Greeicy Rendón

Luego de su detención, fue trasladado a las salas de detenidos de la Policía Metropolitana de Cali, mientras se notificaba al juzgado que lo requería en el corregimiento de Llanogrande (Antioquia). Posteriormente, se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Lee También

Según dicho rotativo, durante las diligencias la Fiscalía General de la Nación presentó los elementos de prueba que lo señalan como responsable de los delitos, entre ellos, testimonios de dos trabajadores de una finca que compartía con la artista, quienes habrían sido las víctimas del presunto secuestro y tortura.

#Nación | Exclusivo | Esta es la primera foto de Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón, capturado por torturahttps://t.co/RdQvQhrjhl — Revista Semana (@RevistaSemana) October 16, 2025

El juez del caso decidió imponerle medida de aseguramiento domiciliaria, por lo que el padre de la cantante permanece en su vivienda en Cali mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía, por su parte, indicó que buscará una condena ejemplar en su contra.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.