La revista Semana divulgó el expediente del caso por secuestro y tortura que involucra a Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, y a cinco hombres que se identificaron como escoltas del hombre, de la artista y de su pareja, Mike Bahía.

Sigue a PULZO en Discover

Los hechos ocurrieron en mayo de 2023 en la finca de la familia en Llanogrande, Antioquia, tras un supuesto robo de una caja fuerte con más de mil millones de pesos.

Los capturados, que presentaron carnets de una empresa llamada Shield Security Service, habrían sometido y torturado a dos trabajadores para que confesaran el paradero del dinero.

Las víctimas fueron amarradas, golpeadas con martillos, amenazadas con armas y asfixiadas con una manguera.

Lee También

La Fiscalía sostiene que Rendón permitió las agresiones, pese a estar en la vivienda, por lo que enfrenta cargos por secuestro y tortura, aunque no los aceptó y permanece en detención domiciliaria.

El expediente también señala posibles vínculos entre los escoltas y un exparamilitar conocido como alias ‘Morcilla’, quien estaría detrás de empresas de seguridad irregulares.

“Alias ‘Morcilla’ es su socio. Además, en los Llanos se dedicó al despojo de tierras, a tierrero. Le tienen varias denuncias, pero es que financia la compra de carros y armas para las empresas de seguridad, señaló la fuente que le reveló a Semana la supuesta relación del paramilitar alias ‘Morcilla’ con los implicados”, detalla esa publicación.

Aunque los acusados fueron capturados en flagrancia, un juez les concedió detención domiciliaria. El proceso judicial continúa, y la Fiscalía pide condenas superiores a los 25 años de prisión.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.