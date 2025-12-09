La más reciente aparición del padre de Greeicy Rendón en un video compartido por la cantante durante la celebración del Día de las Velitas causó un gran movimiento en redes sociales.

(Vea también: Documento comprobaría hechos de terror en casa de Greeicy Rendón: padre de la artista, emproblemado)

Las imágenes, grabadas en un ambiente familiar y cálido, llamaron poderosamente la atención porque desde hacía semanas no se conocían registros visuales del entorno íntimo de la artista, especialmente después del proceso judicial que enfrenta su padre, Luis Alberto Rendón, desde su captura el pasado 12 de octubre.

Greeicy, quien había mantenido un bajo perfil respecto al tema y evitado referirse públicamente a la situación legal de su papá, sorprendió a sus seguidores al publicar un momento cotidiano y muy propio de las tradiciones decembrinas: la preparación de buñuelos en su casa.

Este gesto, aunque sencillo, fue interpretado por muchos como una muestra de unión familiar en medio de circunstancias complejas que han rodeado a la familia Rendón en los últimos meses.

En el clip, que rápidamente comenzó a circular entre seguidores y portales de entretenimiento, se observa a la cantante narrando el proceso de preparación mientras en cámara aparecen únicamente las manos de su padre, manipulando los ingredientes y dando forma a los buñuelos.

La frase del video que escribió fue: “Los buñuelos más sabrosos… los hace mi papá”.

Aunque el video no mostró su rostro, la sola presencia de sus manos en la cocina resultó simbólica, pues era la primera referencia directa a Luis Alberto desde que se conoció su situación judicial.

La publicación llegó en un momento en el que tanto Greeicy como su pareja, el también cantante Mike Bahía, han preferido mantener prudencia en torno al caso. Desde el día de la captura, la pareja se ha concentrado en sus compromisos musicales y en la crianza de su hijo, evitando cualquier pronunciamiento que pudiera influir en la opinión pública o interferir con el proceso judicial en curso.

La única alusión que había hecho Greeicy anteriormente fue una reflexión breve sobre el impacto emocional que supone ver a un ser querido atravesar una situación difícil, sin dar mayores detalles ni profundizar en el tema.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Muchos interpretaron el video como una señal de que la familia continúa unida, manteniendo vivas sus tradiciones mientras atraviesa un periodo especialmente sensible.

¿Cómo avanza el caso de Luis Alberto Rendón?

Mientras tanto, el proceso legal de Luis Alberto Rendón —conocido en el ámbito musical como ‘El Cachorro’— continúa su curso. Tras su captura, la firma Destreza Legal Abogados, que representa su defensa, emitió una carta dirigida a los medios y a la opinión pública.

En ella, recalcan la importancia de respetar la presunción de inocencia y piden evitar juicios anticipados que puedan afectar el desarrollo del caso.

El pronunciamiento se produjo luego de que el Juzgado 01 Penal Municipal Mixto de Rionegro, Antioquia, ordenara medida de aseguramiento domiciliaria en su contra, mientras se adelanta la investigación por los delitos de tortura y secuestro simple, cargos que él niega.

Su defensa insiste en que el proceso debe manejarse con prudencia, transparencia y apego al debido proceso, solicitando a la ciudadanía no caer en especulaciones que puedan desvirtuar la discusión jurídica.

