Miles de usuarios en redes sociales creyeron que la relación entre Greeicy Rendón y Mike Bahía había llegado a su fin. La cantante apareció llorando en una entrevista, habló de una supuesta ruptura e incluso mencionó a la artista argentina Tini en medio de la historia.

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El video se volvió viral rápidamente y despertó especulaciones sobre una posible crisis sentimental entre una de las parejas más queridas del entretenimiento colombiano. Sin embargo, detrás de las imágenes existía una explicación muy diferente.

De hecho, la conversación entre Greeicy y el creador de contenido español Andoni Valgardi revela cómo nació la idea de la historia que terminó recorriendo plataformas como TikTok, Instagram y X.

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Este es el fragmento que ha levantado tanta especulación:

La broma de Greeicy y Mike Bahía fue planeada en la entrevista

Antes de proceder con la dinámica que posteriormente se viralizó, Andoni explicó a Greeicy que ‘Faketok’, una de las secciones de su programa, consiste en inventar noticias falsas con fines humorísticos.

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Y es que en la misma conversación, el creador de contenido le aclaró que la intención era construir historias ficticias que no perjudicaran a nadie y que el límite de la broma sería definido por la propia invitada.

Durante ese intercambio comenzaron a surgir distintas posibilidades. Entre ellas apareció la idea de afirmar que Greeicy era hermana de la cantante argentina Tini y que ambas lo habían descubierto recientemente gracias a una prueba de ADN.

También se planteó la posibilidad de inventar que la colombiana protagonizaría una película de Disney o incluso otras situaciones completamente absurdas.

Sin embargo, ninguna de esas opciones terminó convenciendo tanto como otra propuesta que surgió en medio de la conversación.

¿Por qué eligieron la supuesta ruptura con Mike Bahía?

Mientras analizaban posibles escenarios, apareció la idea de decir que Greeicy había terminado su relación con Mike Bahía.

La propia artista reconoció que el tema podría causar una fuerte reacción entre sus seguidores debido a la percepción que existe sobre su historia de amor. Según comentó durante la charla, muchas personas consideran que su relación con Mike es prácticamente inamovible, por lo que una noticia de ese tipo tendría un impacto inmediato en redes sociales.

A partir de allí, ambos comenzaron a desarrollar el relato. Incluso hablaron sobre la posibilidad de que la cantante apareciera llorando para darle mayor dramatismo a la historia y aumentar la credibilidad del supuesto anuncio.

Así apareció Tini en la historia de Greeicy y Mike Bahía

Cuando la conversación avanzó, Andoni insistió en que el desenlace debía ser completamente inesperado.

Fue entonces cuando surgió la posibilidad de introducir a Tini dentro de la historia ficticia. Entre risas, los dos plantearon que la supuesta ruptura con Mike Bahía podría estar relacionada con sentimientos hacia otra persona.

La idea terminó evolucionando hasta el punto de mencionar un presunto interés romántico por la artista argentina, un detalle que posteriormente fue incluido en el video que circuló masivamente en redes sociales.

El asunto fue que muchos usuarios compartieron únicamente fragmentos de la entrevista y omitieron la parte en la que se explicaba que todo correspondía a una dinámica humorística.

De hecho, el mismo Valgardi señaló que eso sería lo que podría pasar. Y es que las dinámicas de consumo hacen que las audiencias se queden con pocos segundos de contenido, por más falso que sea.

“A mí lo que me gusta siempre en los TikToks es el final que sea totalmente loco, porque la gente ni siquiera ve el vídeo hasta el final”, dijo el español.

Por esa razón, la versión incompleta comenzó a difundirse como si se tratara de una confesión real. Sin embargo, la conversación previa deja claro que la supuesta ruptura con Mike Bahía y la historia relacionada con Tini fueron planeadas desde el comienzo como parte de una broma para el programa de Andoni.

Acá, el fragmento en el que cuadran la actuación (desde el minuto 55:22):

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