Este medio informó ayer (jueves) que hay una preocupación desde la campaña de Abelardo de la Espriella porque están notando cierto triunfalismo entre los seguidores del abogado y desde adentro son conscientes que no han ganado nada y falta la votación más importante, la de este domingo.

Sigue a PULZO en Discover

Más allá de las encuestas que los dan como favoritos, el candidato y su fórmula José Manuel Restrepo hacen un llamado a los ciudadanos para que no se sientan ganadores porque falta el partido más importante, el de este domingo, como ellos mismos lo reconocen.

“Ahora no se queden en la casa porque el tigre (Abelardo) y Restrepo están sobrados. No, señor. Esto no se gana hasta que se gana”, dijo De la Espriella en un video publicado en sus redes sociales.

Seguido, les hizo una invitación a sus más de 10 millones de votantes para que en lugar de quedarse en casa, salgan a votar temprano e, incluso, inviten a más gente a apoyar su proyecto político.

Lee También

“Estamos bien, pero no hay que ser triunfalistas porque esto se gana hasta que se gana. Levántense, busquen más gente salgan a votar temprano y póngale la raya al tigre”, insistió.

Según Abelardo de la Espriella, él y su campaña están enfrentados a una “mafia” que está haciendo de todo.

Este es el video en el que el abogado hace un llamado a sus votantes a salir temprano a las urnas este domingo en Colombia:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ABELARDO DE LA ESPRIELLA (@delaespriella_style)

(Vea también: De la Espriella suma nuevos apoyos a tres días de elecciones; hay video con varios artistas)

El llamado de De la Espriella va en línea con breve análisis que publicó Enrique Peñalosa este jueves, en el que detalla las cuentas con las que Petro ganó las elecciones hace 4 años.

Según dice, el ánimo triunfalista puede terminar afectando la campaña del abogado, que se mantiene favorito en las encuestas. Sin embargo, insiste, lo que cuentan son los votos y, hace cuatro años, Petro logró sumar 2,7 millones de votos más entre primera y segunda vuelta; con ese capital derrotó al ingeniero Rodolfo Hernández.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: