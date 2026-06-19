En medio de las incidencias de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se plantó sobre un tema alarmante.

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La entidad expresó su rechazo categórico a las amenazas, intimidaciones y mensajes de odio en contra de personas vinculadas al sector cultural colombiano a través de correos electrónicos y chats de WhatsApp.

“Desde la semana pasada hemos tenido conocimiento de situaciones que podrían constituir hechos de constreñimiento electoral. Amenazas y estigmatizaciones dirigidos a integrantes del sector artístico y cultural de todo el país”, indicó la ministra Yannai Kadamani.

De acuerdo con la información, los mensajes conocidos recientemente incluyen amenazas de agresión física, señalamientos ideológicos y discursos discriminatorios a profesores y estudiantes del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT).

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes señaló los hechos como inaceptables al vulnerar derechos fundamentales y sembrar miedo entre quienes ejercen labores culturales, educativas, artísticas y comunitarias. Además de que apuntó a actos de constreñimiento al elector por parte de la autodenominada ‘Veeduría del Tigre’.

La ministra Yannai Kadamani indicó cuáles fueron los pasos por parte de la entidad en medio de este controversial tema, por el que se hizo un llamado para rechazar toda forma de violencia, estigmatización y discurso de odio.

“En atención a los hechos conocidos el ministerio ha dado traslado de la información recibida a la Fiscalía General de la Nación para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adelante las investigaciones correspondientes e identifique a los responsables.

El mensaje por parte del ministerio remarcó que las diferencias políticas, ideológicas o de cualquier otra naturaleza se deben tramitar por medio del debate democrático, por lo que desacreditó la amenaza, la intimidación o la violencia como mecanismo como sucede en este caso.

“Estos hechos de ser confirmados por las autoridades competentes resultan incompatibles con los principios democráticos que garantizan la libertad de conciencia, la participación libre y el respeto por la libertad de pensamiento. La defensa de estos principios no constituye una intervención en política, constituye un cumplimiento del deber institucional que protege los derechos fundamentales de quienes hacen parte de la vida cultural de la nación”, afirmó Yannai Kadamani.

La entidad se reafirmó en el compromiso con la defensa de la vida, la diversidad, la libertad de creación, los derechos culturales y la construcción de una Colombia más justa, plural y en paz.​

Lo cierto es que ese no fue el único tema que quedó sobre la mesa para el interés general, pues aprovechó sus canales digitales para llevar a cabo una aclaración pertinente para los usuarios.

Aviso de Minculturas sobre PULEP

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes emitió una anuncio sobre el Portal Único de la Ley de Espectáculos Públicos (PULEP), para evitarles inconvenientes a las alcaldías, a los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas y demás.

La entidad recordó por medio de un aviso que el registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas es un trámite que se lleva a cabo por medio del PULEP de manera gratuita y con un plazo máximo de resolución de 5 días hábiles.

“Teniendo en cuenta que este registro, así como la inscripción de los espectáculos públicos de las artes escénicas y la certificación sobre el estado de cumplimiento de los productores frente a la obligación de declaración y pago de la Contribución Parafiscal Cultural, constituyen requisitos para la autorización de estos espectáculos por parte de las alcaldías, la Dirección de Artes está disponible para atender inquietudes y brindar acompañamiento gratuito y oportuno en los procesos de registro y expedición de certificaciones”, indicó Minculturas sobre el tema.

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