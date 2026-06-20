La segunda vuelta presidencial no solo definirá quién ocupará la Casa de Nariño entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, durante los próximos cuatro años. También pondrá en juego millonarios recursos de reposición de votos para las campañas que lograron avanzar en el balotaje.

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(Vea también: Iván Cepeda pasó a segunda vuelta y también recibirá millonaria suma por reposición de votos

Aunque muchos ciudadanos creen que el dinero se calcula únicamente con base en la cantidad de sufragios obtenidos, la realidad es más compleja. La ley establece un valor por cada voto válido, pero el monto definitivo depende de los gastos que cada campaña logre demostrar ante las autoridades electorales.

¿Cuánto paga el Estado por cada voto en segunda vuelta?

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), para las elecciones presidenciales de 2026, el valor de reposición fijado para la primera vuelta fue de 8.613 pesos por voto válido. Sin embargo, la cifra cambia para la segunda ronda electoral, de la misma manera que cambian los topes de gastos que para el 31 de mayo eran de $39.000 millones de pesos, de acuerdo a la mediante la Resolución 0715 de enero de 2026.

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En esta instancia, el Estado reconocerá 2.109 pesos por cada voto válido, un monto inferior al establecido para la jornada en la que participaron todos los candidatos.

Esto significa que los dos aspirantes que llegaron a la segunda vuelta podrán acceder a recursos adicionales según su resultado en las urnas, aunque el dinero que finalmente reciban no dependerá exclusivamente del número de votos alcanzados.

¿Cuánto recibirán las campañas de Cepeda y De la Espriella por reposición de votos?

El beneficio funciona como un mecanismo de financiación estatal destinado a compensar parte de los gastos de campaña. Por esa razón, las organizaciones políticas deben presentar soportes y cuentas detalladas sobre los recursos invertidos durante la contienda.

En consecuencia, la cifra final de dinero que debe desembolsar la Registraduría Nacional de la Nación está ligada a los gastos que cada campaña consiga acreditar de manera adecuada.

Ninguna campaña puede recibir más dinero del que efectivamente gastó y logró demostrar ante el CNE. Además, el reconocimiento está limitado por los topes fijados que para la jornada del 21 de junio quedaron fijados en $18.243 millones por cada candidato.

De esta manera, si las cuentas reportadas son inferiores al valor que arroja la reposición, el reconocimiento económico se ajustará a esa realidad financiera. Teniendo en cuenta que se estima que tanto Cepeda como De la Espriella superen los 10 millones de votos, el valor que recibirán sus partidos será equivalente a los gastos reportados.

En este sentido, según información (parcial) compartida por la república el pasado 17 de junio, Defensores de la Patria había reportado gastos por 10.025 millones, mientras El Pacto Histórico solo había registrado 644 millones.

Si esos fueran los reportes finales, esas serían las cifras que recibiría cada candidato (por segunda vuelta), no de manera instantánea, sino luego de una revisión por parte del CNE.

¿Por qué existe la reposición de votos?

Este sistema busca fortalecer la participación democrática y reducir la dependencia de aportes privados. Además, permite que los candidatos recuperen parte de los recursos invertidos durante la campaña, siempre bajo la supervisión de las autoridades electorales.

Por ello, además de definir el próximo presidente de Colombia, la segunda vuelta también tendrá impacto en la financiación de las campañas que protagonizan la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: