A pocos días de la jornada electoral que definirá al próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro envió un mensaje directo a quienes respaldan su proyecto político y les pidió evitar cualquier acto de violencia una vez se conozcan los resultados.

Sigue a PULZO en Discover

Durante una intervención en Cali, el mandatario hizo un llamado a la calma en medio de las preocupaciones que han surgido por posibles alteraciones del orden público tras el cierre de las urnas y el anuncio del ganador de la segunda vuelta presidencial.

“Ningún ciudadano o ciudadana que haya defendido este Gobierno, que me haya hecho presidente, lo ordeno como presidente y mandatario del mandato que es el pueblo, debe agredir a nadie el domingo”, afirmó Petro.

Lee También

🔵 El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a sus seguidores a mantener la calma y evitar hechos de violencia durante la jornada electoral del domingo, ante los temores por posibles alteraciones de orden público tras conocerse los resultados. “Ningún ciudadano o ciudadana que… pic.twitter.com/7cjo7Rfh5Y — La FM (@lafm) June 20, 2026

Con su mensaje, el primer mandatario insistió en que la jornada debe transcurrir de manera pacífica y sin enfrentamientos entre sectores políticos, independientemente del resultado que arrojen las urnas.

Entretanto, en todo el país empiezan a activar los dispositivos de seguridad y vigilancia para garantizar que la votación y el posterior conteo de votos se desarrollen sin contratiempos. A este llamado también se han sumado el de las instituciones electorales, quienes aseguran que la observación electoral estará garantizada.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.