Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentó una visión crítica sobre la situación política y económica de Colombia de cara al próximo gobierno.

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Aseguró que el país pasó de ser un referente internacional por su capacidad para enfrentar problemas estructurales a perder el rumbo bajo una administración que calificó como incompetente y enfocada en el conflicto político permanente.

“Pasamos de ser un país que demostró que podía ser exitoso resolviendo sus problemas y un caso de éxito, a un país que perdió su norte, con un gobierno incompetente que le gusta es la bronca permanente”, señaló en Noticias Caracol.

Según Moreno, la promesa de transformación del actual gobierno terminó profundizando prácticas que históricamente han afectado al Estado.

En ese contexto, afirmó que la corrupción ha aumentado y que el servicio público perdió su vocación, siendo reemplazado por intereses particulares y una gestión menos orientada al bienestar colectivo.

El exdiplomático señaló además que Colombia enfrenta una crisis institucional y ética que compromete el funcionamiento del Estado y genera incertidumbre sobre el futuro.

También advirtió que el escenario electoral de 2026 será determinante para definir el rumbo del país.

En materia política, expresó preocupación por una eventual llegada de Iván Cepeda a la Presidencia.

Consideró que, aunque Gustavo Petro ha tenido dificultades para ejecutar sus ideas, un eventual gobierno liderado por Cepeda podría representar una continuidad más disciplinada y firme del modelo actual, lo que, a su juicio, implicaría mayores desafíos para el país.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.