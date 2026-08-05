Quienes tienen previsto viajar entre el Quindío y el Tolima deberán armarse de paciencia. El Instituto Nacional de Vías (Invías) mantiene un paso alternado en el kilómetro 47 de la vía Armenia-Cajamarca, uno de los accesos al corredor del Túnel de La Línea, debido al riesgo de deslizamiento que afecta este tramo estratégico.

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(Vea también: Restricción en la vía Ibagué–Alto de La Línea afecta transporte de carga y genera sobrecostos, alertan gremios del Tolima)

Según explicó la entidad, la emergencia no fue causada únicamente por las lluvias. Los estudios técnicos identificaron filtraciones de agua provenientes de viviendas cercanas y de una fuga en la red del acueducto municipal, factores que han debilitado el talud y obligado a intervenir de manera urgente.

¿Por qué se presentó la emergencia?

De acuerdo con el diagnóstico de Invías, el agua ha sido el principal detonante de la inestabilidad del terreno.

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Las inspecciones adelantadas junto con la Alcaldía de Cajamarca encontraron que las filtraciones provenían tanto de descargas de aguas residuales de viviendas ubicadas en la parte alta de la ladera como de una fuga en la red del acueducto del municipio.

Tras ese hallazgo, la administración municipal solicitó el cierre temporal de las redes hidráulicas comprometidas para frenar el deterioro del suelo.

🚧 En el sector de #Cajamarca, #Tolima, el Invías continúa con las labores técnicas para atender la emergencia presentada en este corredor vial. pic.twitter.com/ywhErLxCsb — Invías (@InviasOficial) August 5, 2026

¿Qué obras está adelantando Invías en la vía a La Línea?

Mientras se prepara una solución definitiva, la entidad puso en marcha un plan de atención para reducir el riesgo de nuevos deslizamientos.

Entre las acciones anunciadas están:

Instalación de mantas plásticas para disminuir la infiltración de agua sobre el talud.

Diseños de obras de drenaje y estructuras de contención para estabilizar el terreno.

Gestión para adquirir predios ubicados en la parte alta de la ladera y reducir la carga sobre el sector afectado.

Según Invías, el objetivo es intervenir las causas de la emergencia y no solo reparar los daños visibles.

🚧 En el sector de #Cajamarca, #Tolima, el Invías continúa con las labores técnicas para atender la emergencia presentada en este corredor vial. pic.twitter.com/ywhErLxCsb — Invías (@InviasOficial) August 5, 2026

¿Cómo afecta la movilidad hacia el Túnel de La Línea?

Desde el 25 de julio permanece activo un Plan de Manejo de Tránsito, con paso alternado regulado por personal en el lugar.

La medida permite mantener la circulación de vehículos, aunque puede provocar demoras para quienes se movilizan entre Armenia y Cajamarca, uno de los corredores más importantes para la conexión entre el centro del país y el puerto de Buenaventura.

¿Qué deben tener en cuenta los viajeros?

Las autoridades recomendaron programar los desplazamientos con tiempo adicional debido a las restricciones en el kilómetro 47.

También pidieron respetar las indicaciones de los controladores de tránsito y los límites de velocidad establecidos mientras avanzan las labores de estabilización.

Para conocer el estado actualizado de la vía, los usuarios pueden consultar los canales oficiales de Invías, incluida la línea #736 y las plataformas informativas de la entidad.

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