Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Durante la más reciente sesión del Comité Directivo de Sociedad en Movimiento, realizada en la Fundación Universitaria del Área Andina, se presentó un balance positivo de los proyectos adelantados en 2026, especialmente en el ámbito educativo y de liderazgo juvenil en Risaralda. Este espacio reunió a representantes de universidades, fundaciones, empresas y entidades de la sociedad civil, quienes reiteraron su compromiso con la transformación social y el bienestar de la juventud en la región, según información publicada por El Diario.

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Entre los temas abordados, destacaron iniciativas como la Escuela de Liderazgo, el programa Círculo Virtuoso, la estructuración del Observatorio de Educación para Risaralda y la planeación de la Semana de la Sociedad en Movimiento. Francisco Uribe Gómez, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, resaltó la participación casi total de los integrantes del Comité, un aspecto que, a su juicio, demuestra una apuesta decidida de las instituciones educativas, el sector empresarial, la sociedad civil y las fundaciones por generar propuestas en beneficio de niños y jóvenes del departamento.

El Comité Directivo es coordinado por la Universidad Tecnológica de Pereira y presidido por la Fundación Universitaria del Área Andina, entidades que han guiado la agenda y expansión de Sociedad en Movimiento. Un logro reciente, de acuerdo con El Diario, es la culminación de la tercera edición de la Escuela de Liderazgo Intensiva, programa que benefició a 40 jóvenes de siete instituciones educativas de Pereira y que busca fortalecer competencias de liderazgo, trabajo en equipo y diseño de proyectos colectivos.

Asimismo, Dadladier Méndez Ramírez, coordinador de Sociedad en Movimiento, confirmó que el programa Círculo Virtuoso Forjando Genios continuará su presencia en Apía y Santuario, y se expandirá a Santa Rosa de Cabal gracias a una alianza con la Gobernación de Risaralda. Esta expansión facilitará el acceso de más niños y jóvenes a actividades de acompañamiento educativo y formación integral fuera del área metropolitana.

Otra iniciativa relevante es el Observatorio de Educación para Risaralda, aún en fase de estructuración y cuya misión será proveer datos estratégicos para orientar decisiones relacionadas con acceso, permanencia y calidad educativa. Dicha herramienta contará con el respaldo de universidades y autoridades regionales y será clave para definir políticas públicas según las necesidades locales.

Para septiembre de 2026, Sociedad en Movimiento planea la realización de seis eventos durante la Semana de la Sociedad en Movimiento, un espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades en educación, liderazgo y desarrollo regional.

En conjunto, estos proyectos reflejan el trabajo articulado de diversos sectores que buscan fortalecer la formación de los jóvenes y ampliar las oportunidades educativas en Risaralda.

¿Cuáles son los principales proyectos de Sociedad en Movimiento para fortalecer la educación y el liderazgo juvenil en Risaralda?

Los principales proyectos de Sociedad en Movimiento mencionados por El Diario incluyen la Escuela de Liderazgo Intensiva, el programa Círculo Virtuoso en municipios como Apía, Santuario y próximamente Santa Rosa de Cabal, la estructuración del Observatorio de Educación para Risaralda y la organización de la Semana de la Sociedad en Movimiento. Todos estos buscan fomentar la formación integral, el acceso educativo y la participación de los jóvenes en el departamento.

¿Qué es el Observatorio de Educación para Risaralda y cuál será su función?

El Observatorio de Educación para Risaralda es una iniciativa aún en fase de estructuración que, según información de Sociedad en Movimiento y El Diario, tiene como objetivo recopilar, analizar y divulgar datos sobre el sistema educativo en el departamento. Servirá para facilitar la toma de decisiones, orientar políticas públicas y reconocer las condiciones y necesidades educativas en los diferentes municipios de Risaralda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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