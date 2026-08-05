Por: Portal Bogotá

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El viernes 7 de agosto de 2026, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) suspenderá la atención en todos sus espacios presenciales, en el marco de la conmemoración nacional de la Batalla de Boyacá. Según la información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá, esta medida de cierre responde al carácter festivo de la fecha y busca garantizar que sus trabajadores y visitantes puedan participar en las actividades correspondientes a esa jornada histórica.

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La suspensión de servicios presenciales comprende un amplio conjunto de puntos de acceso a la cultura y la literatura en la capital. De acuerdo con el comunicado, el cierre temporal cobijará a las 30 bibliotecas públicas de la ciudad, las 12 BibloEstaciones que funcionan dentro del sistema de transporte TransMilenio, cuatro salas de lectura especializadas y 95 Paraderos Paralibros Paraparques, dispositivos diseñados para promover la lectura en espacios públicos y parques.

No obstante, la pausa en los servicios presenciales será de corta duración. El sábado 8 de agosto de 2026, BibloRed reactivará completamente sus puntos de atención en los horarios habituales de fin de semana, continuando con la tarea de fomentar el acceso a los libros y al conocimiento para los habitantes de la ciudad. Así lo confirmó el canal oficial de BibloRed, reiterando que la medida aplica únicamente durante el festivo nacional.

Durante el cierre, la ciudadanía podrá seguir disfrutando de la oferta digital. BibloRed sugiere hacer uso de la Biblioteca Digital de Bogotá, una plataforma gratuita que permite acceder desde cualquier dispositivo a más de tres millones de recursos digitales, entre los que se cuentan libros electrónicos, audiolibros, cómics y exposiciones virtuales. Por otro lado, la emisora cultural LEO Radio estará disponible en línea, brindando contenidos especializados en lectura, escritura y oralidad, ideales para acompañar el día de descanso. Los usuarios pueden escuchar la programación en la página oficial de BibloRed o en Tune In Radio.

Con esta pausa, BibloRed apuesta por mantener su compromiso cultural garantizando alternativas virtuales tanto para los habituales visitantes como para quienes buscan actividades relacionadas con el arte y la literatura en Bogotá.

¿Por qué cierran las bibliotecas de BibloRed el 7 de agosto de 2026 en Bogotá?

La suspensión de servicios de BibloRed responde a la conmemoración nacional de la Batalla de Boyacá, que se celebra oficialmente el 7 de agosto. Según la Alcaldía de Bogotá, en esta fecha festiva todos los puntos de atención presenciales de la red permanecerán sin servicio, permitiendo la participación ciudadana en las actividades del día.

¿Qué servicios digitales ofrece BibloRed durante los días festivos?

Durante los días en que los espacios físicos están cerrados, BibloRed remite a su Biblioteca Digital de Bogotá, donde hay acceso gratuito a millones de recursos digitales. Además, recomienda sintonizar LEO Radio, la emisora cultural que mantiene una programación especial enfocada en lectura y escritura, disponible para toda la ciudadanía en línea.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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