Por: El Espectador

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario ALO Sur S.A.S. dieron un paso decisivo para la movilidad de Bogotá con la firma del acta de inicio que habilita la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur. Según la ANI, este proyecto abarca una extensión de 24,5 kilómetros desde Chusacá, en Sibaté, hasta la calle 13 en Bogotá, y busca aliviar significativamente la congestión vehicular de la Autopista Sur, además de mejorar el acceso de carga a la capital.

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Con una inversión estimada en 1,18 billones de pesos y un tiempo de ejecución de cuatro años, la ALO Sur representa una obra estratégica de infraestructura vial que, de acuerdo con información oficial citada en El Espectador y reproducida por MinTransporte, reducirá en hasta 30 minutos los tiempos de viaje entre los extremos del corredor. El proyecto contempla también la integración de más de 12 kilómetros de ciclorrutas y alrededor de 153.000 metros cuadrados de espacio público, elementos que, conforme a la ANI, promoverán la movilidad sostenible y el bienestar ciudadano en la ciudad.

La construcción de la ALO Sur arrancará simultáneamente en tres frentes. El primero comprende la rehabilitación de 9,5 kilómetros de calzada oriental entre la intersección Canoas y el puente sobre el río Bogotá, además de la construcción de un intercambio a desnivel en Canoas. El segundo frente se extiende por 6,1 kilómetros desde el mismo puente hasta la avenida Américas, donde se ejecutarán trabajos de rehabilitación y creación de nuevos tramos. El tercer tramo cubre desde la avenida Américas hasta la calle 13, con la construcción de 3,3 kilómetros de corredor vial y el inicio del enlace con la calle 13.

De acuerdo con la ANI, el despliegue de la obra será gradual. En los dos primeros años se habilitará solo la calzada oriental, que funcionará en ambos sentidos, mientras que en el tercer y cuarto año se completará la calzada occidental para lograr la doble calzada final. Entre los elementos más destacados del proyecto se cuenta la edificación de 46 puentes, dos grandes intersecciones a desnivel y una reserva para el futuro sistema Transmilenio. También se construirán alamedas, andenes y zonas verdes, así como una ciclorruta adicional entre Canoas y el parque arqueológico del mismo nombre.

El proceso recibió luz verde tras la obtención de dos licencias ambientales indispensables: una otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en septiembre de 2024 y otra concedida por la Corporación Autónoma Regional (CAR) en enero de 2026. Según la ANI, el concesionario ajustó los estudios y diseños para armonizarlos con la Primera Línea del Metro de Bogotá, solucionando así interferencias técnicas, y retiró una demanda arbitral relacionada con estos cambios. El aval final llegó tras verificar y cumplir todos los requisitos prediales, sociales, ambientales, técnicos y financieros detallados por la ANI.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios principales de la ALO Sur para Bogotá?

La ALO Sur promete aliviar la congestión en la Autopista Sur y optimizar el ingreso de carga a la ciudad. La ANI estima que la reducción en los tiempos de desplazamiento alcanzará hasta 30 minutos. Además, la integración de ciclorrutas, zonas verdes y espacio público fortalecerá la movilidad sostenible y la calidad del entorno urbano.

¿Qué características técnicas incluye la ALO Sur y cómo se conectará con otros sistemas de transporte?

El proyecto incluye la construcción de 46 puentes, dos intersecciones a desnivel, alamedas y ciclorrutas. Además, contará con una franja reservada para la futura implantación del sistema Transmilenio, permitiendo una eventual integración multimodal y mejorando la conectividad entre la avenida Longitudinal y otros corredores principales de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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