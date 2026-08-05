Por: Portal Bogotá

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Enel Colombia ha desarrollado una destacada estrategia para reforzar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica en Bogotá y Cundinamarca, concentrando sus esfuerzos en la prevención frente al fenómeno de El Niño. Según información suministrada por ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, esta apuesta, denominada ‘Enel corazón de Bogotá y Cundinamarca’, permitió que, durante la primera mitad del 2026, se completara un balance exitoso de intervenciones preventivas y mantenimientos de redes con una inversión superior a 12.000 millones de pesos.

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La iniciativa, reclamada como permanente por la empresa, surgió a partir de mediados de 2025 y se orienta a adaptar toda la infraestructura eléctrica a los retos planteados por el cambio climático, así como a responder de manera eficaz a necesidades surgidas en las comunidades. De acuerdo con Enel Colombia, el impacto del aumento de temperaturas y la ausencia de lluvias, asociados al fenómeno de El Niño, suele provocar fallas por sobrecarga y por contacto de la vegetación seca con los cables. Por eso, las labores combinan tareas técnicas de mantenimiento en terreno y gestión forestal, ambas vitales para reforzar la estabilidad de la red.

En total, se efectuaron 102 intervenciones preventivas. De estas, 49 correspondieron a trabajos eléctricos de renovación, modernización y calibración de infraestructura como postes, cables y equipos de regulación de carga. Las otras 53 actividades correspondieron a poda técnica preventiva, fundamental para evitar que ramas secas lleguen a causar cortocircuitos o interrupciones del servicio.

El despliegue técnico priorizó zonas rurales, urbanas y metropolitanas consideradas de alta sensibilidad, impactando a 35 municipios de Cundinamarca, tres de la zona metropolitana (Soacha, Tabio y Tocancipá) y una localidad en Bogotá (Teusaquillo). Entre los municipios destacados están Villeta, Sasaima, Anolaima y Guaduas.

La empresa reporta que la inversión superó los 11.200 millones de pesos, mientras que más de 47.400 personas se beneficiaron de una red eléctrica más robusta, preparada para enfrentar los meses siguientes. El balance indica que gracias a estas operaciones, la duración promedio de las interrupciones de servicio en los municipios se redujo en un 3,5 %.

Enel Colombia hace un llamado a hogares e industrias de la región para asumir prácticas de consumo responsable de energía y agua, especialmente frente a la próxima temporada, recordando que la colaboración ciudadana tiene un papel esencial en el sostenimiento del sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales resultados del plan de mantenimiento eléctrico de Enel en Bogotá y Cundinamarca?

Según datos de Enel Colombia, el plan permitió realizar 49 trabajos eléctricos y 53 intervenciones forestales, beneficiando a más de 47.400 personas en 38 municipios de Cundinamarca, la zona metropolitana y una localidad de Bogotá. Además, se logró reducir en 3,5 % la duración promedio de las interrupciones de energía en los municipios atendidos.

¿Por qué es importante la poda técnica preventiva en las redes eléctricas durante el fenómeno de El Niño?

La poda técnica preventiva es esencial, de acuerdo con Enel Colombia, porque ayuda a evitar que ramas secas, producto del calor y la escasez de lluvias, entren en contacto con las redes eléctricas de alta y media tensión. Esto minimiza el riesgo de cortocircuitos y fallas de servicio que suelen aumentar durante el fenómeno de El Niño debido al sobrecalentamiento y la sequedad del entorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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