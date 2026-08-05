Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Tres de las cuatro mujeres que habían sido relacionadas con la investigación penal contra el periodista Jorge Alfredo Vargas decidieron no intervenir activamente en el proceso que lleva la Fiscalía por presunto acoso sexual, de acuerdo con la información publicada por El Diario. Las mujeres precisaron, mediante un documento entregado al ente investigador, que sus manifestaciones iniciales se realizaron en el marco de un trámite laboral al interior de Caracol Televisión, empresa donde trabajaban, y no ante la justicia penal.

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En el escrito, las firmantes explicaron que su mayor interés era informar a la compañía sobre ciertas situaciones ocurridas en el entorno laboral, utilizando los canales internos de la empresa para hacerlo. Según el documento citado por El Diario, ninguna de las tres mujeres acudió directamente ante la autoridad judicial para formalizar una denuncia penal en contra de Vargas, y consideraron que el procedimiento interno adelantado por el canal ya atendió sus solicitudes. Por tal razón, indicaron que no desean ser representadas jurídicamente ni comparecer como testigos en hipotéticas audiencias dentro de la investigación penal.

Una de las cuatro mujeres reconocidas dentro del expediente, en contraste, sí continuará participando en el proceso penal y será representada por la abogada Ana Bejarano Ricaurte. Este dato fue confirmado durante la audiencia de imputación, donde también se debatieron medidas para proteger la identidad de las víctimas, aunque se informó que los nombres deberán ser revelados al acusado y a su defensa para garantizar el derecho de contradicción contemplado por la ley.

El Diario resaltó que la decisión de las tres mujeres no implica automáticamente el cierre de la investigación. La Fiscalía analizará el material probatorio existente y determinará si hay fundamentos para presentar una acusación. No obstante, la ausencia de participación directa de las denunciantes podría incidir en la valoración de algunos hechos.

Jorge Alfredo Vargas fue formalmente imputado por el delito de acoso sexual durante una diligencia ante el Juzgado 41 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. Allí, el periodista se declaró inocente, sostuvo que conoció los detalles de la investigación solo durante la audiencia y anunció que ejercerá su derecho a la defensa acompañado por los abogados María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, pertenecientes a la firma Riveros Bazzani. Vargas reiteró su inocencia y pidió que se respete el principio de presunción de inocencia, recalcando que la imputación no equivale a una condena definitiva.

¿Por qué tres de las mujeres en el caso Jorge Alfredo Vargas no participarán en el proceso penal?

Tres de las mujeres involucradas manifestaron que sus declaraciones se dieron exclusivamente dentro de un procedimiento laboral en Caracol Televisión y no buscaban un proceso penal. Consideran que sus solicitudes fueron atendidas internamente y no desean representación jurídica ni comparecer como testigos en el proceso penal contra Jorge Alfredo Vargas.

¿El retiro de las denunciantes afecta la investigación contra Jorge Alfredo Vargas?

La Fiscalía seguirá analizando el material probatorio para decidir si se sostiene la acusación. Sin embargo, la no participación de las denunciantes podría influir en cómo se respalden los hechos durante el proceso judicial, aunque no implica el cierre automático de la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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