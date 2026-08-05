El alto tribunal de la justicia ordinaria cuenta con un nuevo y revelador testimonio clave dentro de la investigación contra la exrepresentante Gloria Arizabaleta por el presunto delito de prevaricato, tras haber intentado apartar del cargo al presidente de la República, según indicó El Tiempo.

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Se trata de las declaraciones rendidas por el penalista Alejandro Carranza, quien detalló ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez cómo se gestó la jugada institucional y de qué manera el alto gobierno conoció los movimientos que se preparaban en su contra, de acuerdo con el informe periodístico.

Durante la diligencia, que se extendió por más de dos horas y media, el profesional del derecho expuso que sostuvo al menos cuatro encuentros con la exparlamentaria del Pacto Histórico, en los cuales se habrían planteado acercamientos para favorecer procesos disciplinarios a cambio de supuestos favores políticos, según señaló el periódico.

Asimismo, el abogado aportó chats que evidenciarían cómo recibió información anticipada sobre las actuaciones de la Comisión de Acusaciones, incluyendo un borrador de providencia sobre la presunta violación de topes de campaña del mandatario antes de su publicación oficial, de acuerdo con el citado medio.

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Las revelaciones también apuntan a que la funcionaria habría condicionado sus decisiones a la respuesta del Ejecutivo frente a sus mensajes y a gestiones con funcionarios clave del gabinete, según explicó el medio de comunicación. Ante las presiones percibidas, Carranza optó por informar directamente al jefe de Estado sobre las reuniones sostenidas, logrando reunirse con él en la Casa de Nariño previo a un viaje oficial a los Estados Unidos, de acuerdo con el informe periodístico.

En dicho encuentro presencial, en el que también participó el entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila, el mandatario fue alertado sobre las advertencias de la entonces congresista, según detalló el citado diario. Tras escuchar el relato, el presidente calificó la situación de manera tajante como un intento de extorsión y le solicitó al abogado tomar cartas inmediatas en el asunto, de acuerdo con el periódico.

Tan solo un par de días después de aquella advertencia, el polémico Auto 002 que ordenaba la suspensión del presidente fue filtrado a la opinión pública, una determinación que se habría tomado de manera unilateral sin una deliberación colectiva en la Comisión de Acusaciones, según indicó el citado portal. Ante este escenario, el mandatario activó una respuesta jurídica y pública desde Nueva York para frenar la medida cautelar mediante solicitudes de nulidad y tutelas, de acuerdo con el citado portal.

El testimonio también salpicó de manera directa a la secretaría de la corporación legislativa, señalando la presunta participación activa de Jairo Corzo en la articulación de los encuentros entre el abogado y la investigadora, según detalló el medio de comunicación. De acuerdo con lo relatado ante la Sala de Instrucción, fue el propio secretario quien convocó al litigante en días de descanso para coordinar las reuniones donde se discutió la viabilidad de la medida contra el jefe de Estado, de acuerdo con el citado diario.