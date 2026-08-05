Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El siniestro ocurrió hace pocos minutos en este importante corredor vial que comunica a los departamentos de Caldas y Tolima. De acuerdo con información preliminar, un bus de servicio intermunicipal de la empresa Velotax, de placas TGU-192 (Ibagué), impactó contra la parte trasera de un camión de placas SNF-674 (Barbosa).

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Tras el choque, organismos de emergencia se desplazaron al lugar para atender la situación y verificar las condiciones de los ocupantes de los vehículos involucrados. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el accidente dejó personas lesionadas.

Imágenes conocidas muestran los daños materiales que sufrió el bus tras el fuerte impacto, especialmente en su parte frontal, lo que evidencia la magnitud del choque. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer las causas del siniestro.

Entre tanto, se recomienda a los conductores transitar con precaución por este tramo vial, ya que el accidente podría generar congestión y afectaciones en la movilidad mientras se desarrollan las labores de atención y retiro de los vehículos.

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