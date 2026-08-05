Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente de tránsito conmocionó a la comunidad del Tolima este martes 4 de agosto, cuando Juan Pablo Cruz, un joven estudiante y seguidor del Deportes Tolima, perdió la vida en la vía que comunica a Ibagué con Melgar. Este corredor vial es reconocido como uno de los más transitados de la región, lo que resalta la importancia que tiene en la movilidad local y el impacto que genera cualquier siniestro en ese sector. De acuerdo con información preliminar citada por los organismos de emergencia, Cruz se desplazaba en motocicleta cuando, por motivos que aún están bajo investigación, perdió el control del vehículo. Esto ocasionó que saliera de la calzada y se estrellara violentamente contra un árbol ubicado a un costado de la carretera.

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El incidente alarmó a quienes transitaban por el lugar, quienes no dudaron en notificar de inmediato a los organismos de emergencia. Estos acudieron rápidamente para intentar prestar asistencia. Sin embargo, la gravedad de las heridas sufridas por Cruz impidió que pudiera sobrevivir, y los equipos de atención confirmaron su deceso en el sitio.

Según versiones conocidas por la comunidad y las autoridades, Juan Pablo Cruz regresaba de Ibagué tras haber asistido al estadio en compañía del Deportes Tolima, equipo del cual era un fiel seguidor. Además, era estudiante del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas en el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, específicamente en el centro de atención tutorial de Icononzo (CAT Icononzo). Este doble vínculo tanto académico como deportivo hizo que su partida tuviera un profundo impacto en varios entornos.

Las muestras de pesar no se hicieron esperar. Por un lado, la Terminal de Transportes de Melgar S.A., lugar donde Cruz trabajaba, emitió un comunicado expresando su dolor: “Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido colaborador Juan Pablo Cruz. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”, subrayando además el respeto y aprecio con que será recordado. Desde el ámbito académico, el Instituto de Educación a Distancia también se sumó a las condolencias, resaltando que “su partida enluta a nuestra comunidad universitaria… nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y docentes”.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito continúan las investigaciones para determinar, de forma precisa, las causas que provocaron el accidente y si existieron otros factores involucrados.

¿Qué detalles se conocen sobre el accidente de Juan Pablo Cruz en la vía Ibagué-Melgar?

De acuerdo con los datos conocidos, el accidente se produjo cuando Juan Pablo Cruz perdió el control de su motocicleta en un tramo de la vía Ibagué-Melgar, saliendo de la carretera e impactando contra un árbol. Las investigaciones continúan para establecer las causas exactas y posibles factores adicionales que hayan influido en el siniestro vial.

¿Quién era Juan Pablo Cruz y cómo fue su reacción en la comunidad?

Juan Pablo Cruz era estudiante de Ingeniería de Sistemas en el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima (CAT Icononzo) y trabajador de la Terminal de Transportes de Melgar S.A. Su fallecimiento generó mensajes de condolencia de ambas instituciones, reflejando el aprecio y afecto de compañeros, docentes y colegas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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