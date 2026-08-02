Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El delantero mexicano Sergio Aguayo, de 23 años, se encuentra a un paso de sumarse a las filas del Deportes Tolima. El club colombiano ha avanzado en las conversaciones con Chivas de Guadalajara, dueño de los derechos deportivos del jugador, con la intención de asegurar su incorporación a préstamo por un año, opción que incluye la posibilidad de compra al finalizar el periodo acordado. Esta negociación refleja la estrategia del Tolima de fortalecer su frente de ataque para la nueva temporada.

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Aguayo vive una etapa en la que busca minutos y protagonismo tras una temporada con escasas oportunidades. El atacante, aunque pertenece a las Chivas de Guadalajara, disputó su más reciente campaña con el Tapatío, escuadra filial que compite en la segunda división mexicana. Sin embargo, su tiempo de juego fue muy limitado, apenas con 26 minutos en cancha durante el primer semestre. Esta falta de continuidad motivó al futbolista a mirar hacia el exterior para conseguir estabilidad y progreso profesional.

La noticia sobre el inminente fichaje fue divulgada por el periodista especializado en transferencias, César Luis Merlo. Según él, las negociaciones avanzan y las partes trabajan en ajustar los detalles definitivos del acuerdo, el cual establecería un préstamo por seis meses o un año, siempre con la alternativa de compra para Deportes Tolima. Chivas ve con buenos ojos esta cesión temporal, pues consideran que Aguayo podría beneficiarse al sumar experiencia en el plano internacional, especialmente en competencias que Deportes Tolima disputará durante la temporada.

En palabras de César Luis Merlo, "el equipo colombiano se acercó a Chivas para buscar un préstamo del delantero", y todo indica que es cuestión de tiempo para que se oficialice su llegada. Así, Sergio Aguayo se perfila como una de las nuevas incorporaciones ofensivas del equipo vinotinto y oro, que apuesta por su potencial para encarar los desafíos venideros. Actualmente, ambas instituciones afinan los últimos aspectos contractuales antes de hacer pública la operación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se confirmaría el fichaje de Sergio Aguayo por Deportes Tolima?

Según lo reportado por César Luis Merlo, las negociaciones entre Deportes Tolima y Chivas de Guadalajara están en la fase final, afinando detalles contractuales antes de hacer oficial la incorporación de Sergio Aguayo. Aunque todavía no hay una fecha precisa para el anuncio, la operación está cerca de concretarse y podría confirmarse en los próximos días, una vez se definan la duración del préstamo y la opción de compra.

¿Por qué Sergio Aguayo habría decidido salir de Chivas y buscar minutos en Deportes Tolima?

La decisión de Sergio Aguayo de buscar una salida temporal de Chivas de Guadalajara se relaciona con la escasa continuidad que tuvo en la última temporada, donde solo jugó 26 minutos con el equipo filial, Tapatío, en la segunda división mexicana. Ante esta situación, tanto el futbolista como el club consideran positivo que se una a Deportes Tolima, donde tendría la oportunidad de disputar más partidos y de participar en competiciones internacionales, un escenario que favorecería su crecimiento profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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