La muerte de Bismar Córdoba luego de padecer cáncer conmovió al fútbol colombiano, luego de una trayectoria que le abrió las puertas como jugador en varios clubes durante 7 años en el profesionalismo.

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De ahí, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) lanzó un mensaje de luto en el que recordó al nacido en Turbo (Antioquia), que se formó en las divisiones menores de Envigado FC y desarrolló su carrera profesional en equipos como Bogotá FC, Leones FC, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas.

Así, en medio de la tristeza por el deceso de un exfutbolista a sus apenas 33 años de edad, la organización envió un sentido pésame desde sus espacios digitales para conmemorarlo.

Sin hacer referencia específica a la dolorosa causa de la muerte, pero sí remarcando la manera en la que la asumió, Dimayor exaltó la memoria en medio de este duro momento para sus seres queridos.

“Su fallecimiento, a los 33 años, enluta a la familia del fútbol colombiano, que hoy recuerda a un deportista que enfrentó con valentía una difícil enfermedad y dejó una huella en cada una de las instituciones que representó”, resaltó.

En un caso relativamente atípico por la pronta partida del exjugador, cerró su reconocimiento con una voz de apoyo ante la opinión público luego de una carrera en la que brilló en Colombia.

“La Dimayor expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, excompañeros y a los clubes que hicieron parte de su carrera, acompañándolos en este difícil momento”, concluyó.

Otro de los que reaccionó en redes sociales fue Deportes Tolima, que se sumó al luto por el futbolista que pasó por esa institución entre 2017 y 2018 como volante ofensivo.

¿Quién era Bismar Córdoba?

Bismar Córdoba fue un futbolista colombiano nacido en Turbo, Antioquia, el 19 de septiembre de 1992. Se desempeñó como volante ofensivo y jugó en varios equipos del fútbol profesional en Colombia.

Su formación deportiva comenzó en las divisiones menores de Envigado, donde debutó el 25 de abril de 2012. Allí se destacó por su disciplina, entrega y profesionalismo dentro del campo de juego.

A lo largo de su carrera, pasó por clubes como Deportes Tolima, Once Caldas, Bogotá FC, Leones y Jaguares de Córdoba. En cada uno dejó huella por su compromiso y calidad humana, según reconocieron familiares y compañeros.

Su último club registrado en fuentes deportivas fue Culiacán, donde siguió bajo la dirección de un entrenador conocido como “el petulante”. Su trayectoria se caracterizó por constancia y pasión por el fútbol.

El 29 de julio de 2026, Bismar Córdoba falleció a los 33 años en la Clínica Panamericana, tras luchar contra el cáncer. La noticia generó duelo en su pueblo natal y en el ámbito deportivo nacional.

Su muerte fue confirmada el 30 de julio de 2026. En Turbo, Antioquia, la comunidad expresó tristeza y rindió homenaje a un hombre recordado por su amabilidad y servicio a los demás.

Bismar Córdoba Marín, su nombre completo, medía 1,85 metros y representó a Colombia con orgullo. Su legado trasciende el deporte, por los valores que mostró dentro y fuera de las canchas.

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