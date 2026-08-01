Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Deportes Tolima tendrá un desafío clave este sábado, 1 de agosto, al medirse contra Alianza FC en el marco de la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026. El partido, programado para las 4:05 p. m., se jugará en el estadio Armando Maestre de Valledupar, escenario donde el equipo pijao buscará dejar atrás la reciente eliminación sufrida en la Copa y afianzar su buen comienzo en la liga, de acuerdo con información oficial del club.

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El golpe que significó la caída frente a Quindío ha obligado al cuerpo técnico vinotinto a replantear la estrategia y enfocarse en la recuperación anímica del grupo. Este nuevo partido representa una oportunidad para que los dirigidos por el club de Ibagué ganen confianza y se mantengan como protagonistas del torneo. En cuanto a los antecedentes, los números juegan a favor de Deportes Tolima: en los últimos cinco duelos oficiales frente a Alianza FC, los tolimenses han salido victoriosos en todos, una racha positiva que esperan mantener en su visita al departamento del Cesar.

La convocatoria para el compromiso incluye a 20 jugadores destacados, entre los que figuran referentes del equipo como Miguel Ortega, Yordan Osorio, Luis Sandoval, Jader Valencia y Luis Sánchez. También se encuentran jóvenes promesas de la cantera, como Víctor Reyes y Santiago Joven, quienes siguen acumulando minutos con el primer equipo y buscan consolidarse en la plantilla. Por otra parte, el club confirmó que jugadores como Cristian Trujillo, Bryan Rovira y Neto Volpi están en proceso de recuperación médica y por este motivo no fueron tenidos en cuenta para el viaje.

En preparación para el cotejo, el grupo realizó entrenamientos en la sede deportiva de Alianza FC en Valledupar, afinando los detalles tácticos y físicos previos, según lo reportado por la institución. Además, el historial inmediato refuerza la confianza del Vinotinto y Oro, que venció a Alianza por 2-0 en enero. El reto de Tolima será que ese dominio nuevamente se traduzca en una victoria que impulse al grupo y permita seguir sumando puntos en una Liga BetPlay II-2026 que apenas comienza.

¿Cuál es el historial de partidos recientes entre Deportes Tolima y Alianza FC?

En los cinco partidos oficiales más recientes, Deportes Tolima ha logrado la victoria en todos sus enfrentamientos ante Alianza FC, incluyendo el triunfo por 2-0 logrado en enero de este año, de acuerdo con datos proporcionados por el club.

¿Quiénes son los convocados y bajas de Deportes Tolima para el partido contra Alianza FC?

Para este compromiso, Deportes Tolima convocó a 20 jugadores, destacándose figuras como Miguel Ortega, Yordan Osorio y Luis Sandoval, además de juveniles como Víctor Reyes y Santiago Joven. Por recuperación médica, no estarán disponibles Cristian Trujillo, Bryan Rovira y Neto Volpi.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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