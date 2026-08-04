Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes 4 de agosto sobre la autopista Norte con calle 116, en el barrio Urbanización La Fontana, localidad de Suba, luego de que una conductora perdiera el control de su vehículo y terminara volcada sobre la vía. El siniestro provocó complicaciones en la movilidad del sector mientras los organismos de emergencia atendían la situación.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el vehículo involucrado es un Hyundai i30 GLS modelo 2009, que era conducido por una mujer de 45 años. Según el reporte preliminar de las autoridades, el automóvil se movilizaba en sentido norte-sur por la calzada rápida cuando, hacia la 1:50 de la tarde, la conductora chocó contra el separador vial a la altura de la calle 116.

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Las primeras hipótesis indican que la mujer no alcanzó a advertir la presencia del separador, por lo que impactó de frente contra la estructura. El fuerte choque hizo que perdiera el control del carro, que terminó volcándose completamente sobre la vía.

Tras el accidente, la conductora quedó atrapada entre el vehículo y la carretera, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para rescatarla. Posteriormente fue trasladada al centro asistencial Jard Salud, donde recibió atención médica por traumatismos en la cadera.

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El volcamiento generó un fuerte trancón en la autopista Norte mientras las autoridades adelantaban las labores para retirar el vehículo y restablecer la movilidad. Entre tanto, la mujer permanece bajo observación médica mientras se recupera de las lesiones sufridas en el accidente.

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