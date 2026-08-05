Por: Portal Bogotá

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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), una de las instituciones más emblemáticas del Distrito Capital, ha desplegado una programación especial para agosto de 2026 orientada tanto a la sensibilización ambiental como al fomento de la cultura ciudadana. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, esta agenda se inscribe en la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", que promueve el cuidado ambiental y la apropiación del patrimonio natural de la ciudad.

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Durante todo el mes, la Subdirección Educativa y Cultural del JBB lidera acciones destinadas a acercar a los visitantes a espacios de aprendizaje vivencial sobre botánica y conservación de la flora local, utilizando propuestas de educación no formal. El programa incluye recorridos temáticos, talleres teórico-prácticos, exposiciones, cine foros, actividades de arteterapia, sesiones de yoga natural y espacios dedicados a la promoción de la lectura. Esta pluralidad de opciones refleja el compromiso institucional por facilitar el intercambio de saberes, la reflexión y la educación ambiental no convencional.

Uno de los focos de la agenda consiste en destacar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Los eventos buscan crear conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad de Bogotá y fortalecer valores como la empatía y el reconocimiento del entorno natural. Por ejemplo, los Mercados Campesinos Agroecológicos, realizados en conmemoración del cumpleaños del JBB, permiten a los ciudadanos conocer productos y saberes campesinos, mientras que actividades recreativas y talleres invitan a la participación y la apropiación colectiva de los espacios verdes.

El mes está marcado también por eventos significativos como el II Festival Estéreo Botánico, la V Exposición de Bonsai y recorridos en bicicleta que resaltan la riqueza biológica de la ciudad. Además, jornadas como la Semana Mundial del Agua conectan la discusión ambiental global con iniciativas locales, integrando la ciencia y el arte como herramientas de sensibilización. La oferta se complementa con actividades virtuales, lo que amplía el alcance de la agenda y permite la participación de públicos diversos. Todas estas propuestas forman parte de esfuerzos institucionales para fomentar el diálogo permanente entre ciudadanía, ciencia y arte, contribuyendo así a la sostenibilidad y al aprovechamiento del patrimonio natural de Bogotá, según indica la fuente oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Jardín Botánico de Bogotá en su agenda de agosto de 2026?

La agenda de agosto de 2026 en el Jardín Botánico de Bogotá incluye una amplia variedad de actividades, entre ellas recorridos temáticos por el jardín, mercados campesinos agroecológicos, exposiciones artísticas y científicas, sesiones de arteterapia y yoga, talleres teórico-prácticos y actividades virtuales. Estos eventos están enfocados en la educación ambiental, la promoción de la cultura ciudadana y la conservación de la flora local, tal como lo informa la Alcaldía de Bogotá.

¿Cuál es el propósito de la agenda cultural y académica del Jardín Botánico de Bogotá?

La agenda cultural y académica del Jardín Botánico de Bogotá tiene como objetivo principal promover la apropiación social del conocimiento botánico, fortalecer la reflexión sobre la relación entre las personas y la naturaleza, y fomentar el cuidado ambiental a través de eventos participativos y espacios de diálogo entre arte, ciencia y ciudadanía, según información oficial de la institución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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