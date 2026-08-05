Por: El Espectador

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El cambio de gobierno se aproxima en las principales ciudades de Colombia, con la inminente posesión de Abelardo de la Espriella como presidente. En este contexto, los alcaldes de las ciudades capitales fortalecen la coordinación con el nuevo Gobierno Nacional, participando activamente en la cumbre de seguridad que se adelantó en Barranquilla. Allí se discutieron estrategias conjuntas para enfrentar los retos en seguridad, tanto urbanos como rurales, buscando consolidar una mayor articulación entre los niveles local y nacional.

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De acuerdo con Alejandro Eder, alcalde de Cali, la seguridad debe ser un asunto prioritario para el país. El funcionario destacó que la "Primera Cumbre de Seguridad", convocada por el presidente electo en Barranquilla, permitió un avance fundamental para integrar esfuerzos entre el Gobierno Nacional y los territorios. Eder explicó que, tras recurrentes llamados de diferentes alcaldías para mejorar la coordinación, ahora se percibe voluntad política para trabajar en conjunto e incrementar la protección tanto urbana como rural. Como parte de estos esfuerzos, Eder anunció que la casa de la cultura de Cali, que antes fue sede de FES (Fondo de Educación Superior), se destinará como sede alterna de la Presidencia, facilitando la presencia y gestión gubernamental desde el sur del país.

La visión de un enfoque articulado también fue compartida por Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien resaltó el acompañamiento de varios alcaldes en la Cumbre de Seguridad Urbana. Gutiérrez hizo énfasis en la urgencia de diseñar estrategias efectivas para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos, reflejando el ambiente de expectativa frente al inicio del nuevo mandato.

En Bogotá, Carlos Fernando Galán valoró la voluntad del presidente electo para enfrentar la delincuencia de manera articulada. Galán subrayó el deterioro de la seguridad en el país durante la administración saliente y el compromiso expresado para incrementar la fuerza pública, avanzar en legislaciones específicas y mantener una colaboración continua con la capital para combatir el crimen.

Por su parte, desde Barranquilla, el alcalde Alejandro Char celebró la construcción de la nueva sede alterna de la Presidencia y la decisión de instalar de forma permanente la Subdirección General de Policía en la ciudad. Según Char, esto implicará un fortalecimiento del trabajo conjunto por la seguridad a nivel local y nacional, evidenciando un proceso de descentralización de funciones y recursos estratégicos con el objetivo de atender de manera más cercana las necesidades de las regiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cambios que trae la instalación de sedes alternas de la Presidencia en Cali y Barranquilla?

La decisión de habilitar sedes alternas de la Presidencia en Cali y Barranquilla busca descentralizar la gestión gubernamental y reforzar la presencia del Gobierno Nacional en regiones clave. De acuerdo con declaraciones de los alcaldes citados, estas sedes facilitarán la coordinación de estrategias y la articulación con gobiernos locales para enfrentar retos de seguridad y fortalecer el apoyo institucional en el interior del país.

¿Cómo plantean los alcaldes trabajar con el gobierno de Abelardo de la Espriella para mejorar la seguridad?

Según lo expuesto en la cumbre de seguridad en Barranquilla, los alcaldes expresaron voluntad de trabajar conjuntamente con la administración de Abelardo de la Espriella. Se priorizará el incremento de la fuerza pública, la formulación de legislaciones especiales y la mejora de los canales de coordinación, con el objetivo de responder de manera efectiva a las problemáticas de inseguridad y crimen que afectan tanto a zonas urbanas como rurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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