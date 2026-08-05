Por: EL PILON SA

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La televisión colombiana despide a una de sus figuras más emblemáticas con la partida de Alfonso Lizarazo, quien falleció a los 85 años. Su deceso fue consecuencia de complicaciones cardíacas que lo aquejaban desde hacía varios años, según información suministrada por RED+ Noticias y personas cercanas a la familia. Tras haber sufrido un infarto, su salud entró en una etapa delicada que requirió procedimientos médicos recurrentes y un cambio radical en su estilo de vida.

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Alfonso Lizarazo, ampliamente reconocido como el creador y presentador de ‘Sábados Felices’, marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento nacional. Su programa, transmitido por décadas y aún vigente, supo conquistar los hogares colombianos cada fin de semana, consolidándose como un espacio donde el humor, la reunión familiar y el talento local eran los protagonistas. El legado de ‘Sábados Felices’ no solo fue un aporte importante a la parrilla televisiva, sino que también consolidó la carrera de numerosos humoristas y se convirtió en un referente cultural para el país, como reconocieron medios como EL PILÓN al registrar la noticia de su fallecimiento.

Antes de su paso por la televisión, Lizarazo tuvo un significativo recorrido en la radio. Comenzó en Caracol Radio y luego dirigió Radio 15, emisora desde la que promovió la música joven y brindó espacio a artistas emergentes, particularmente durante la década de los sesenta. Su impronta en la industria musical ayudó a dinamizar la escena juvenil, beneficiando tanto a oyentes como a músicos que buscaban oportunidades en los medios.

En los últimos años, tras dejar los escenarios y la vida pública, Lizarazo se trasladó a Barranquilla para vivir junto a su familia, priorizando su salud y el bienestar personal. Aunque mantuvo un perfil bajo, su nombre nunca dejó de estar presente en la memoria colectiva. Además de su trayectoria en el entretenimiento, incursionó fugazmente en la política como senador de la República a finales de los años noventa. Con su fallecimiento, Colombia rinde homenaje a un pionero de la televisión y despide a un gestor cultural cuya obra sigue vigente en la idiosincrasia del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el principal legado de Alfonso Lizarazo en la televisión colombiana?

El principal legado de Alfonso Lizarazo fue la creación y consolidación de ‘Sábados Felices’, un programa que transformó el humor en un espectáculo familiar, marcando generaciones y convirtiéndose en uno de los formatos más representativos de la televisión nacional. Además, impulsó el talento local y logró que millones de colombianos se identificaran con este espacio.

¿Cómo afectaron los problemas de salud de Alfonso Lizarazo su vida profesional y personal?

De acuerdo con RED+ Noticias, los problemas cardiovasculares de Lizarazo, especialmente tras sufrir un infarto, lo llevaron a alejarse de la vida pública, someterse a procedimientos médicos especializados y modificar su estilo de vida. Esto marcó el fin de su presencia constante en los medios y lo llevó a buscar tranquilidad junto a su familia en Barranquilla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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