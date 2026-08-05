El periodismo, la radio y el entretenimiento en Colombia se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de uno de los rostros más populares, queridos y recordados de la historia de la televisión nacional: Alfonso Lizarazo. El emblemático comunicador bumangués, creador del histórico programa de comedia Sábados Felices, perdió la vida a los 85 años de edad en su residencia ubicada en el barrio El Golf, al norte de Barranquilla, ciudad que lo acogió durante sus últimos años tras retirarse de la vida pública.

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De acuerdo con la información preliminar entregada, el deceso se produjo sobre las seis de la tarde, producto de complicaciones derivadas de afecciones cardíacas que venía arrastrando desde hacía varios años y por las cuales se había instalado permanentemente en la capital del Atlántico. A pesar de haber superado múltiples cirugías y batallado con valentía contra su condición médica, su corazón dejó de latir, marcando el fin de una era para la cultura popular colombiana. La noticia de su partida fue confirmada públicamente por el reconocido comediante ‘Don Jediondo’, quien compartió set y momentos memorables con el célebre director y presentador.

Nacido el 29 de diciembre de 1940, Lizarazo construyó una trayectoria profesional admirable y multifacética. Su historia en los medios comenzó cuando llegó a Bogotá a los 18 años con aspiraciones iniciales muy distintas, pero su talento lo llevó a ser contratado por Julio Nieto Bernal para realizar turnos de control en Caracol. Rápidamente escaló posiciones hasta convertirse en director de Radio 15, desde donde impulsó las famosas giras musicales de la ‘Nueva Ola’ y sirvió de trampolín para artistas de la talla de Lyda Zamora, Óscar Golden y Ana y Jaime, para luego dar el salto a la dirección del musical televisivo Estudio 15.

Sin embargo, su consagración definitiva en la historia del país ocurrió en 1972, cuando ideó y condujo el programa Campeones de la Risa, formato que evolucionaría de manera exitosa hasta consolidarse como Sábados Felices, espacio que lideró con maestría durante más de dos décadas y media. Bajo su batuta, el programa no solo se convirtió en el epicentro del humor nacional y la plataforma indiscutible para generaciones de comediantes, sino también en el formato de entretenimiento más longevo de la televisión colombiana, consolidándose junto a El Minuto de Dios como un pilar histórico de la pantalla chica.

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Más allá de su innegable éxito frente a las cámaras, Lizarazo impregnó su gestión de un profundo sentido social a través de la recordada iniciativa benéfica Lleva una sonrisa, con la cual recorrió el país gestionando la construcción de infraestructura educativa y social para las comunidades más vulnerables.

Posteriormente, en 1998, decidió dar un giro a su vida pública al ser elegido senador de la República para el periodo 1998-2002 por el Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional. Al finalizar su etapa legislativa, fijó su residencia definitiva en Barranquilla, ciudad donde compartió su vida junto a su esposa, la abogada barranquillera Luza Marina Field, y su familia, conformada por sus cuatro hijos: Alejandra, Lena, Valentino y Fabricio.

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