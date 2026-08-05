Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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A pocos días de asumir la Presidencia de la República, Abelardo De La Espriella ha intensificado los anuncios sobre la estrategia de seguridad que implementará a partir del próximo 7 de agosto. En uno de sus recientes pronunciamientos, el presidente electo dirigió la atención hacia lo que denominó “los brujos” del Tolima, señalando que estas figuras serán uno de los objetivos clave de su política de seguridad. El mensaje fue emitido durante un encuentro con alcaldes y secretarios de Seguridad de las principales ciudades del país, realizado en Barranquilla y con la participación de Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué. En este evento, se presentó el nuevo Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, la principal herramienta con la que el nuevo Gobierno pretende intensificar la lucha contra la criminalidad en las ciudades.

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De La Espriella remarcó en la reunión que la seguridad será el fundamento de su mandato, una premisa que resumió en la frase: “La seguridad será el pilar sobre el que construiremos la Patria Milagro”. El mandatario electo destacó que la recuperación del orden ocupará el primer lugar en las tareas de su administración desde el inicio. Para ello, sostuvo que ya adelanta encuentros con gobernantes locales, en los que se están coordinando las primeras acciones dirigidas contra organizaciones criminales que tienen presencia en distintas regiones de Colombia. De acuerdo con sus palabras, la concertación con las administraciones de las principales ciudades busca unir fuerzas para combatir la criminalidad y velar por la protección de los colombianos.

Durante la intervención, De La Espriella hizo énfasis en la situación de Tolima, avisando que se pondrá especial atención a las estructuras delictivas que actúan en ese departamento. El presidente electo señaló que en esa región se han detectado “cosas absolutamente increíbles”, en referencia a estos denominados ‘brujos’, y prometió acciones concretas para enfrentar la problemática. Así mismo, en la reunión se discutió el incremento de bandas dedicadas al microtráfico y otras actividades delictivas, una preocupación compartida por los mandatarios presentes.

Dentro del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana estarán incluidas ciudades como Ibagué, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta y Soacha. Según lo expresado, en estos territorios comenzarán las acciones para combatir organizaciones criminales, fortalecer la inteligencia, y ampliar la capacidad de las autoridades locales. Para la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, la integración a este bloque permitirá reforzar la respuesta ante la delincuencia en la capital tolimense. Finalmente, De La Espriella confirmó que su Gobierno recurrirá a una política de mano dura para devolver el orden y la tranquilidad en todo el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y qué ciudades lo integran?

El Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana es la estrategia presentada por el gobierno de Abelardo De La Espriella para coordinar acciones contra la criminalidad urbana en Colombia. Según lo informado, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Soacha e Ibagué serán las ciudades iniciales donde se implementarán medidas especiales de seguridad bajo este esquema institucional.

¿Por qué la situación de Tolima y la presencia de los 'brujos' preocupa al nuevo Gobierno?

En el encuentro de Barranquilla, el presidente electo resaltó la necesidad de enfocar esfuerzos en Tolima, donde operan estructuras delictivas denominadas ‘brujos’. De La Espriella aseguró que en esa región se presentan hechos “absolutamente increíbles”, por lo que su administración priorizará el combate a estas bandas para reforzar la seguridad y el orden público local.

Qué se sabe de la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El despacho de Abelardo de la Espriella en Barranquilla se ha convertido en motivo de discusión luego de que aparecieran imágenes de cómo será. Pero lo que más ha llamado la atención es el costo y financiamiento de esta sede. El presidente electo respondió a las dudas y aseguró que parte de la financiación saldrá de su propio bolsillo y que otros rubros son donados por empresas privadas.