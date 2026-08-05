Por: Noticiero 90 minutos

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Una serie de operativos conjuntos entre el Ejército Nacional y la Policía Metropolitana de Cali se están llevando a cabo en la zona alta de una comuna priorizada de la ciudad, con el objetivo de impedir posibles atentados por parte de bandas criminales y grupos armados ilegales. Según lo informado en el reporte original, estas acciones fueron lideradas por el Grupo de Operaciones Especiales GOES de la policía y el grupo élite del GAULA del Ejército, quienes sumaron esfuerzos para reforzar la seguridad en el contexto de la próxima posesión presidencial, la cual tendrá lugar en una universidad de la región.

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De acuerdo con los testimonios de las autoridades a cargo, la labor incluyó requisas, inspección detallada de vehículos y la vigilancia de los puntos considerados como los más vulnerables en los alrededores de la universidad. La teniente Jennifer Sualy Rojas, representante del Gaula de la Policía de Cali, explicó que la iniciativa permitió asegurar las zonas clave, destacando la importancia de la presencia institucional para tranquilizar a la ciudadanía y garantizar el buen desarrollo del evento.

El contexto geográfico de la ladera caleña ha hecho que este sector sea considerado de especial interés por las entidades de seguridad. En palabras del teniente Daniel Alejandro Ariza, perteneciente al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Cali, la dificultad del acceso a estas áreas no ha sido impedimento, ya que los grupos especiales cuentan con el entrenamiento y las capacidades para llegar hasta las zonas periféricas. Esto amplía el alcance de la presencia policial y refuerza la percepción de seguridad entre los habitantes.

Entre las medidas más relevantes anunciadas por las autoridades se encuentra el despliegue de cerca de 11.000 uniformados, quienes tendrán la responsabilidad de custodiar no solo a los asistentes al acto de posesión presidencial, sino también a los sectores más sensibles de la ciudad. La coordinación entre las fuerzas armadas y la Policía Nacional es considerada clave para enfrentar cualquier amenaza, así como para mantener el orden durante el evento. Según lo informado, estas acciones son parte de un esquema mayor que busca brindar garantías tanto a la población local como a las autoridades nacionales en el marco del cambio de mando.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas en Cali para la posesión presidencial?

Las autoridades de Cali han anunciado un despliegue aproximado de 11.000 uniformados entre Policía y Ejército, incluyendo operativos liderados por el Grupo de Operaciones Especiales GOES y el GAULA, con requisas, inspecciones vehiculares y patrullajes en sectores vulnerables, especialmente en la ladera de la ciudad, con el propósito de garantizar el desarrollo seguro de la posesión presidencial.

¿Por qué la zona alta de Cali es priorizada en los operativos de seguridad?

La ladera caleña ha sido señalada como un sector de interés debido a sus características geográficas y la presencia de grupos delincuenciales en la zona, lo que justifica una atención especial de las autoridades para prevenir posibles amenazas durante eventos de alto perfil, como la posesión presidencial, según información de la Policía Metropolitana de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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