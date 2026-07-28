En muchos conductores hay preocupación y por momentos desespero debido a que desde el pasado sábado el paso entre Cajamarca y Calarcá se encuentra reducido a un solo carril, lo cual ha causado una congestión vehicular importante en la zona.

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Y es que el fin de semana sobre el kilómetro 47 en la vía entre Armenia e Ibagué, sector conocido como Calle Larga, se presentó un deslizamiento que afectó gran parte de la vía, por lo que las autoridades tuvieron que cerrar y dejar paso por un solo carril.

Ahora, de inmediato comenzaron las exploraciones de daños y demás por parte de los expertos de Invias y se determinó que las consecuencias son más graves de lo pensado, puesto que hay desprendimiento de material, erosión superficial, formación de grietas e infiltraciones de agua.

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Es más, además de que se prevé que esté un buen tiempo cerrado, la Alcaldía de Cajamarca está considerando poner una alerta de calamidad para que las personas que viven en esa zona desalojen debido a la posibilidad de que se presenten más deslizamientos en los próximos meses.

Por esta situación, las autoridades han mantenido un paso alterno por esa zona, es decir, una hora pasan los vehículos en un sentido y a la siguiente los otros para que al menos haya un flujo constante por ese lugar.

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De esta manera, los conductores deben tener paciencia durante algunos días mientras se siguen tomando determinaciones en la zona, destacando que hay una vía alterna que pueden tomar que es por el Alto de Letras, una vía que está en perfecto estado y que puede servir como alternativa para los viajeros.

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