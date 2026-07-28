La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, aseguró en una entrevista con Blu Radio que Juliana Guerrero no era la única mujer con influencia inusual —aunque sí la más visible— sobre el presidente Gustavo Petro, y que existía lo que describió como “una red” de mujeres que presionaban decisiones al interior del gobierno.

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“Una red es una, como su nombre lo indica, una conexión, un vínculo entre muchas mujeres, muchas. Y ellas ejercían presión todo el tiempo. A mí, mira, ¿sabes por qué fue mi salida? Por ellas. Porque yo me oponía. Entonces me llamaban, es que él me dio la autorización. Le dije: no, perdóneme, yo no lo voy a hacer, no voy a publicar las hojas, no voy a tramitar nada, ¿me hago entender? Entonces claro, empecé a tener muchos problemas al tiempo porque, digamos, fue, yo hice todo como de manera tan genuina, ¿me hago entender? Tan transparente que yo no dimensioné el problemón en el que me estaba metiendo. Entonces yo dije, les decía a ellas, no, no lo voy a hacer, no estoy de acuerdo, no sé qué. Y que fui encontrando una serie de enemigas que obviamente en otros espacios le hablaban a él [el presidente] y siempre era pidiendo mi cabeza, mi cabeza. Es que sí, porque yo era un obstáculo para ellas. Entonces por eso la reacción del presidente”, conto Angie Rodríguez.

Rodríguez relató que el propio Petro le pidió nombrar a Guerrero como viceministra de la Juventud, petición que ella rechazó argumentando que la joven no contaba con título profesional. Según su versión, el presidente le mostró desde su celular, a través de un chat que sostenía con Guerrero, unos supuestos diplomas universitarios. “Señor presidente, con todo el respeto, pero una persona no se va a graduar en menos de 15 días”, dijo haberle respondido.

Sobre el vínculo entre Petro y Guerrero, Rodríguez evitó confirmarlo abiertamente, pero señaló que “no era un vínculo necesariamente laboral” y que el presidente “no se mueve por la razón, sino por otro tipo de situaciones”. Agregó que esa relación explicaría por qué Petro se negó a firmar un decreto que retiraba a Guerrero del consejo directivo de la Universidad Popular del César, pese a que el documento ya estaba listo.

Rodríguez también reveló que Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el Eln. “Siempre hablaba del Eln y de que se hablaba con ellos”, afirmó, señalando que esa situación le generó una presión enorme durante su tiempo en el cargo.

En cuanto a su salida del gobierno, la exdirectora describió la noche del 13 de enero como una de las experiencias más duras de su vida. Aseguró que el presidente la acusó de tener vínculos con el paramilitarismo, de ser contrabandista y de manejar fentanilo. “Yo no podía procesar que el presidente me dijera eso, cuando días antes yo lo había defendido públicamente”, afirmó.