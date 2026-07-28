Las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez en Blu Radio siguen generando repercusiones políticas. La exdirectora del Fondo Adaptación aseguró que la relación entre el entonces presidente Gustavo Petro y Juliana Guerrero iba mucho más allá de un vínculo estrictamente laboral y relató varios episodios que, según ella, marcaron su paso por el Gobierno. De hecho, los sentimientos del presidente por esta joven han quedado claros con su férrea defensa a pesar de las pruebas publicadas en los últimos días.

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Durante la entrevista, Rodríguez afirmó que sus diferencias con el mandatario comenzaron cuando se opuso al nombramiento de Guerrero como viceministra de la Juventud porque, según sostuvo, no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo.

“Ese día fue terrible porque yo le manifiesto a él que estoy en desacuerdo con nombrarla porque ella no tenía título profesional”, recordó.

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Según Rodríguez, Petro rechazó de inmediato sus argumentos y respondió con dureza. “A lo que él dice que yo soy mentirosa, que no era verdad, que ella sí tenía título y que lo que un tema era con ella era un tema de envidia… básicamente me dijo que lo mío era envidia con ella. Entonces yo le dije, no, señor presidente, con todo el respeto, pero no es envidia”, añadió.

La exfuncionaria aseguró que ese episodio fue uno de los momentos más difíciles que vivió en el Ejecutivo y afirmó que el trato que recibió la afectó profundamente.

“Fue muy agresivo, por eso digo que es mi mayor victimario. Y como mujer lo empecé a procesar muy tarde… yo minimicé eso en su momento, incluso llegué a normalizarlo”.

Rodríguez explicó que inicialmente creyó que debía soportar esas situaciones porque estaba convencida de que desde el Gobierno podía contribuir a transformar el país. “Lo normalicé, pero en el fondo de mi corazón sabía que algo estaba mal”.

Uno de los aspectos centrales de su relato fue la insistencia de Petro para respaldar el nombramiento de Juliana Guerrero. Rodríguez contó que inicialmente conocía que ella estudiaba en la Universidad Popular del Cesar, pero después el mandatario le mostró desde su celular otros títulos académicos.

“Él mismo de su celular me muestra los títulos. Le dije, señor presidente, con todo el respeto, pero una persona no se va a graduar en menos de quince días”.

Según la exfuncionaria, también intentó apartar a Guerrero del consejo directivo de la Universidad Popular del Cesar después de que estallara la controversia pública sobre ese nombramiento.

Relató que habló con el entonces ministro de Educación para buscar un reemplazo que cumpliera con todos los requisitos y que incluso se elaboró un decreto para hacer el cambio.

“Cuando yo se lo paso a la firma, él no lo firmó, él no lo quiso firmar… Por eso ella siempre fue hasta el final la representante del presidente en esa universidad”.

Rodríguez sostuvo que detrás de esa decisión existía una razón más profunda.

“No, él no lo quiso firmar porque es que hay una cosa más compleja que el país todavía no conoce… ayer nos dio luces un poco la exesposa, donde decía que uno no podía mezclar el corazón con la política, y él lo hizo”.

Fue entonces cuando lanzó una de las frases que más repercusión ha generado. “Había una relación que no era normal, pongámoslo en esos términos, no era normal”.

Más adelante reforzó esa idea al señalar que, en su concepto, el vínculo entre ambos no correspondía únicamente a una relación de trabajo: “Era un vínculo que no es normal, que no era un vínculo necesariamente laboral”.

Rodríguez también afirmó que Juliana Guerrero tenía una influencia considerable dentro del Gobierno y que constantemente le solicitaba nombramientos en distintas entidades.

“La influencia que ella tenía en el gobierno… llegaba con esa lista… ‘háblale al presidente, nómbrame este secretario general de Minambiente, nómbrame este’. O sea, una locura”.

(Vea también: “No mezclo la sexualidad con el trabajo”: Petro, ante el nuevo escándalo de Juliana Guerrero)

Aseguró que siempre se negó a realizar esos nombramientos: “Yo le dije: no, perdóname, yo no te voy a nombrar esas personas”.

La exdirectora del Fondo Adaptación agregó que Guerrero frecuentaba la Casa de Nariño y que muchas de esas visitas, según ella, no necesariamente quedaban registradas. “Ella iba todo el tiempo, ella iba a la casa”, afirmó. Pero al ser consultada sobre los registros oficiales de ingreso, respondió: “Lo que pasa es que hay cosas que no se reportan, hay unas que sí, otras que no. Esa es la verdad”.

Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a las declaraciones entregadas por Angie Rodríguez en esa entrevista y hacen parte del debate político que se ha abierto tras sus denuncias. No se conocen decisiones judiciales que respalden o confirmen los señalamientos expuestos por la exfuncionaria.

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