El presidente Gustavo Petro defendió de forma enfática el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud, durante un encuentro con los consejeros nacionales de juventud, este viernes 15 de agosto.

El mandatario respondió a las críticas que ha recibido Guerrero con un discurso en el que destacó su esfuerzo académico, su experiencia política y su origen en una región afectada por la violencia, como lo es el departamento del Cesar.

En su intento de defensa, el primer mandatario criticó a quienes, para él, han cuestionado a Guerrero por no haber estudiado en universidades de élite, su supuesta falta de experiencia y su cercanía con miembros del Gobierno. El presidente expresó: “¿Por qué se quieren tirar una muchacha porque es pobre y todo…? No, que no estudió en los Andes, pero estudió. E hizo el esfuerzo”.

Además, desestimó señalamientos sobre su aspecto físico, origen afro y la utilización de aeronaves oficiales para desplazamientos personales. “Ah pero que ¿cómo así? ¿Por qué? Ah, que se fue en el avión, pero si son contratados por ustedes, de la Policía para ir a trabajos particulares, etcétera. Ella es amenazada de muerte, hasta donde yo sé. Ah, que es bonita, ¿y qué?, ¿las bonitas no pueden? No, que es afro… Bueno, etcétera”, agregó el presidente.

El jefe de Estado explicó que Juliana Guerrero, ahora bajo la dirección del ministro Juan Carlos Florián, tendrá la oportunidad de mostrar si está a la altura del cargo. Reconoció que podrían surgir dificultades, pero insistió en la importancia de dar la oportunidad a una joven que representa a las juventudes populares. Guerrero tendrá bajo su responsabilidad el programa Jóvenes en Paz, criticado por su bajo impacto hasta el momento.

#NoticiaW | El presidente Petro defendió el nombramiento de Juliana Guerrero como nueva viceministra de Juventud. “¿Por qué se quieren tirar una muchacha, por qué es pobre? (…) Yo quiero que se pruebe en esto que queda de Gobierno y vemos si es capaz o no”. pic.twitter.com/oxCJAv4xoq — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 15, 2025

Juliana Guerrero fue cercana a Armando Benedetti, quien la nombró en marzo de 2025 como coordinadora del Grupo de Coordinación del Gabinete del Ministerio del Interior. También participó en la campaña presidencial de Petro y trabajó en la Secretaría de Transparencia. Su nombramiento como viceministra se formalizó tras la publicación de su hoja de vida en el portal oficial.

Pese al respaldo presidencial, la figura de Guerrero ha sido cuestionada tras el uso de un avión de la Policía y un helicóptero para acudir a una reunión en la Universidad Popular del Cesar. Según la revista Cambio, el viaje no tenía relación con funciones urgentes del Gobierno. Estos hechos, sumados a los cuestionamientos al programa que ahora liderará, pondrán a prueba su gestión en el cargo.

