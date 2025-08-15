Alfredo Saade dará un paso al costado como jefe del gabinete de Gustavo Petro, aseguró Caracol Radio. No obstante, seguirá dentro del Gobierno actual como embajador de Colombia en Brasil.
#Atención Alfredo Saade sale de la jefatura de gabinete del Gobierno Petro.
Su hoja de vida fue publicada para que asuma como embajador de Colombia en Brasil.
Vía @SC_Periodista_ https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/MKGgtCurnVLee También
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 15, 2025
Noticia en desarrollo…
