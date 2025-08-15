Escrito por:  Redacción Nación
Ago 15, 2025

Alfredo Saade dará un paso al costado como jefe del gabinete de Gustavo Petro, aseguró Caracol Radio. No obstante, seguirá dentro del Gobierno actual como embajador de Colombia en Brasil.

Noticia en desarrollo…

