Este viernes 15 de agosto, el Gobierno de Gustavo Petro y funcionarios de Estados Unidos se reunieron, según Presidencia, para “fortalecer el crecimiento económico a través del aumento del comercio y la inversión, impulsar esfuerzos bilaterales en materia de seguridad y avanzar en acciones conjuntas para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional”.

Al término del encuentro, Gustavo Petro se tomó fotografías con los funcionarios, entre ellos, Bernie Moreno, con quien hubo apretón de manos, además de John McNamara, Rubén Gallego, entre otros.

A través de su cuenta de X, Petro no sólo resaltó las fotografías, sino que con sarcasmo, aseguró que las relaciones con Estados Unidos están estables. “Quienes quieren romper las relaciones de EE. UU. y Colombia son sirvientes de las mafias”, escribió el mandatario en la red social.

De la reunión también hizo parte el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien la calificó como “bacana” y “espléndida”.

“Ellos siempre quisieron decir que hay que borrar lo que ha pasado y lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante. Queda el libro abierto a partir de ahora para el beneficio de Colombia”, dijo Benedetti en declaraciones al final del encuentro.

