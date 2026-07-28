Por: VALORA ANALITIK

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Miles de conductores vuelven a enfrentar dificultades para transitar por el corredor vial de La Línea, luego de que un nuevo accidente obligara al cierre parcial de una de las calzadas y generara importantes afectaciones en la movilidad entre los departamentos de Tolima y Quindío.

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La emergencia ocurrió el pasado lunes sobre el puente helicoidal de Calarcá, infraestructura que marca el descenso del corredor de La Línea hacia el departamento del Quindío. En ese punto, un tractocamión perdió el control mientras descendía por la vía y terminó volcado sobre uno de sus costados.

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Como consecuencia del accidente, la carga que transportaba quedó esparcida sobre la carretera, lo que obligó a restringir nuevamente la circulación para permitir las labores de atención de la emergencia, el retiro del vehículo y la limpieza de la vía. Durante varias horas, las autoridades implementaron medidas de manejo del tráfico con el fin de reducir el riesgo para los demás usuarios del corredor.

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La situación se agravó durante la mañana del martes, cuando se registró un segundo siniestro vial en el mismo sector. En esta oportunidad, otro camión de carga pesada perdió el control e impactó contra la baranda de protección del puente helicoidal.

La fuerza del choque provocó que parte de la mercancía cayera al vacío, mientras que la cabina del vehículo sufrió graves daños materiales. Aunque las autoridades atendieron de inmediato la emergencia, el incidente volvió a afectar la movilidad sobre este importante corredor nacional.

Este nuevo accidente se suma a la emergencia registrada el pasado sábado, cuando un derrumbe obligó a restringir el tránsito en una de las calzadas. Debido a esta situación, el paso continúa siendo parcial, lo que ha generado largas filas de vehículos y retrasos en los tiempos de desplazamiento.

La Línea es uno de los corredores logísticos más importantes de Colombia, ya que conecta el centro del país con el puerto de Buenaventura, principal terminal marítimo del Pacífico colombiano. Por esta vía circula diariamente un alto volumen de vehículos particulares y, especialmente, de camiones dedicados al transporte de mercancías, por lo que cualquier restricción tiene un impacto directo sobre la cadena logística nacional.

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Ante las condiciones que persisten en el corredor, las autoridades mantienen un esquema de movilidad mediante la modalidad de “pare y siga”, con el propósito de garantizar el tránsito de manera controlada mientras avanzan las labores de atención de las diferentes emergencias. En algunos momentos también ha sido necesario ordenar cierres totales para facilitar las inspecciones técnicas y los monitoreos permanentes sobre el comportamiento del talud, con el fin de prevenir nuevos desprendimientos de material.

A las dificultades ocasionadas por el derrumbe y los recientes accidentes se suma otra complicación operacional en el peaje Quindío, ubicado antes del ingreso al túnel principal de La Línea. En ese punto, la concesión vial ha realizado cierres temporales para facilitar las labores de regulación del tráfico y coordinar el flujo de vehículos hacia el corredor.

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