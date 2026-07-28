Hollman Morris ha sido una de las figuras más cuestionadas del Gobierno Nacional por las diversas acusaciones que ha arrastrado desde años atrás. Al gerente de RTVC lo han denunciado por acoso laboral y sexual, además de otro tipo de agresiones.

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Recientemente, una joven llamada Lina Marcela Catillo, que aseguró haber sufrido violencia de género por parte de Morris, dejó una delicada imagen de lo que ha tenido que vivir. En medio de una audiencia, la señalada víctima aseguró que se sintió revictimizada por parte del acusado por cómo se refirió a ella.

La denunciante agregó que varios que estuvieron presentes en la cita judicial, incluyendo a la familia de uno de los aliados más fieles de Gustavo Petro, la han atacado usando sus fotos personales de redes sociales. Además, aseguró que, desde que alzó la voz, ha sido estigmatizada, intimidada y perseguida.

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“Ya que Hollman Morris lo hace, yo también quiero pronunciarme… He tenido que vivir con amenazas y persecuciones… Para mí, no solamente es revictimizante, también me afecta nuevamente que he tenido que pasar por todo esto y aún así estar acá… venir a que me juzguen y seguir siendo señalada”, manifestó Castillo Nisperuza.

La joven que denunció a Hollman Morris narró, con la voz entrecortada, la persecución que ha vivido durante estos cuatro años: “No se lo deseo a nadie”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TG1jQqKtYD — Revista Semana (@RevistaSemana) July 28, 2026

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A su vez, la periodista aseguró que no tiene protección y le han cerrado las puertas en el sector público. También lamentó que haya tenido que sentir nervios por haber denunciado al gerente de RTVC.

“Hoy volví a sentir el frío en mi cuerpo de lo que fueron las torturas, extorsiones, sobornos que viví, pero además de eso, tener que volver a escuchar cómo se me acusa de ladrona, se me difama de mil cosas solo porque dije la verdad”.

Las denuncias contra Hollman Morris tienen sus antecedentes con su expareja, Patricia Casas, quien fue una de las primeras en asegurar que sufrió ataques por parte de él. Además, Castillo dijo que, pese a que en RTVC se habló de las denuncias, siempre se limitaban a emitir comunicados para respaldar a su gerente.

“¿Esa no es la instrumentalización del recurso público para defender el buen nombre ?… [Hollman Morris] Habla de una justicia mediática, cuando yo no fui la primera mujer que lo denunció, fue Patricia Casas. Gracias a Patricia nos motivamos a seguir denunciando porque pensamos que esto era algo que no nos pasaba”.

Lina Castillo agregó que no desea que nadie pase por lo que ha tenido que vivir y aseguró que el oficialismo ha estado en su contra por meterse con uno de sus cercanos al jefe de Estado.

“Yo no le deseo esto a nadie, a ninguna mujer en Colombia le deseo lo que he vivido, tener en contra el movimiento que lideró al país por cuatro años”.

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