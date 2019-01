Casas estuvo este martes en entrevista con Vicky Dávila, en La W, y allí mostró una denuncia penal que interpuso contra Hollman Morris por violencia intrafamiliar, pues según ella ha sido “maltratada psicológicamente” por el político.

En detalles de su vida personal que contó en la emisora, Casas se refirió a los “excesos” de “drogas” y “prostitución” que descubrió de su esposo una vez estuvieron casados.

“Nosotros tenemos un noviazgo supremamente corto, y tomamos la decisión de casarnos. Ya en la convivencia yo empiezo a descubrir unos comportamientos de Hollman que no me parecen. Con el tiempo, tengo la claridad absoluta de que Hollman tiene problemas de comportamiento y de adicciones. Para ese momento yo ya estoy casada con él. Pero yo no me casé sabiendo eso”, aseguró la mujer.

Dávila le preguntó sobre esos comportamientos y por algo que ella le encontró en la ropa al hoy concejal de Bogotá.

“Hollman ha vivido una vida de excesos. Él tiene problemas con el alcohol, con sustancias psicoactivas. Esta no es una información nueva que yo estoy dando. Cualquier persona que tenga un computador o un telefono puede mirar, corroborar, y ha sido Hollman el que lo ha expuesto públicamente”, dijo Casas.

Además del tema de drogas, la mujer se refirió a un episodio en el que Morris habría dejado al descubierto su adicción a la prostitución.

“Yo siento que la vida de Hollman la conoce mucha gente. Pero, además de eso, él se ha encargado de mostrar ese tipo de actuaciones. Yo te hago la invitación a que busques en las redes sociales, en Facebook, un día en donde él, por sus excesos, cometió un error de salir al aire contactando prostitutas. Hay video, hay fotos, no sé, y eso es público. Y él lo hizo público, no fui yo. Y así te podría decir cualquier cantidad de cosas. Es decir, cuando uno tiene una vida nocturna tan fuerte, pues uno no está en solitario”.

Casas explicó que hace esta denuncia no con el fin de “dañar la carrera política de Hollman”, sino para que la ciudadanía se dé cuenta de qué tipo de persona es el concejal y cómo esto ha afectado su familia.

Por eso, la mujer se quejó de que Morris no le colabora económicamente para los gastos de sus hijos, y que se siente maltratada psicológicamente con las denuncias que él también le ha interpuesto en comisarías de familia.

Esta es la entrevista completa. Aquí habla el abogado de Morris y da su versión de los hechos.

Hollman está muy triste. Se le ha acusado que tiene problemas de drogadicción, se ha demostrado que tuvo problemas de esta índole y se sometió a un tratamiento: Luis Eduardo Leiva, abogado Hollman Morris #NoALaViolenciaIntrafamiliar > https://t.co/OQ2fHQhFyg — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 22, 2019